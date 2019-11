Mais 20 hotéis num ano e menos turistas a chegar fazem disparar sinais de alerta

Hoteleiros ainda conseguem crescer neste ano mas já pedem um esforço redobrado na captação de rotas e na promoção do país, sobretudo num momento em que da Europa chegam sinais preocupantes.

Até terminar o verão, passaram por cá duas vezes mais estrangeiros do que o número de habitantes em Portugal. Foram 21,1 milhões de turistas, que representam ainda crescimentos quer em número quer em valores e rendimento do setor. Mas se a subida ainda será uma realidade neste final de ano, a velocidade está a esmorecer. Só o brexit, prevê a European Travel Commission, terá desviado daqui cem mil britânicos – não é dramático, mas juntando esse a outros fatores como o abrandamento económico pela Europa, os sinais vindos de Espanha (terá menos turistas do que em 2018, pela primeira vez desde os anos da grande crise) e uma oferta hoteleira que se reforçou significativamente neste ano, já há quem antecipe estagnação e perigo de queda.

“Há algum equilíbrio” entre a quebra de mercados tradicionais e o aumento de outros como o brasileiro e o norte-americano, que pesaram nas receitas da hotelaria de agosto mais 46% e 220%, respetivamente, revela Cristina Siza Vieira, presidente da direção executiva da Associação da Hotelaria de Portugal. “O que cresceu inequivocamente foi a oferta de alojamento. Temos 20 novos hotéis desde o início do ano, mais 2% de camas, e como sempre, apesar de ter havido um abrandamento, temos números impressionantes no alojamento local – o dobro das camas em alojamento local das que existem na hotelaria.” “O abrandamento é natural, por este lado, e pelo estrangulamento do aeroporto”, defende a responsável, apelando a “uma aposta muito forte na promoção destes destinos”.

Os hoteleiros já antecipam o fim dos sucessivos recordes e começam a acusar algum nervosismo perante os sinais de alerta. E já preparam caminho, antes que seja tarde para recuperar o ímpeto de crescimento. Nos hotéis e resorts PortoBay, “em termos gerais, 2019 será idêntico a 2018, apesar dos vários constrangimentos” causados pela falência da Thomas Cook e de algumas companhias aéreas, revela António Trindade, presidente do grupo, notando que nas 15 unidades do grupo, “as receitas têm acompanhado o crescimento” das taxas de ocupação. Para o ano, será preciso mais. “Devemos, em 2020, estar preparados para reagir ao abrandamento da economia europeia e a alguma recuperação de destinos do mediterrâneo, que poderão determinar alguma desaceleração do negócio em Portugal.”

Com metade do ano apurado, confirma-se que 2019 ainda será melhor do que o último ano. “Na hotelaria, caímos ligeiramente em taxa de ocupação e crescemos ligeiramente em preço e RevPAR (receita por quarto disponível), por isso temos expectativas”, explica Cristina Siza Vieira. “Há abrandamento do crescimento, mas ainda assim crescemos”, diz a presidente.

“A manutenção da performance depende da manutenção da atuação concertada dos vários agentes. A evolução do volume da oferta é um compreensível forte risco, mas a manutenção do sucesso do setor pauta-se, acima de tudo, pela capacidade de manter e reforçar os fortes níveis de procura, pela ação das entidades públicas e privadas na promoção global dos destinos nacionais e na criação de rotas que permitam canalizar a procura que resulta dessas ações”, defende Miguel Proença, CEO do Grupo Hoti.

No grupo, que conta com 17 unidades divididas pelas marcas Tryp, Star Inn e Melia, as receitas de janeiro a setembro estão 6% acima dos valores de 2018, depois de um crescimento de 16,2% nos últimos cinco anos, graças à maior ocupação das unidades e abertura de novos espaços. “Tratando-se de números globalmente positivos, há um abrandamento do crescimento do volume de negócios”, admite.

Também Albano Rosa, diretor-geral de operações dos Hotéis Solverde, reconhece quebras apesar de o ano estar a ser “positivo, tendo até superado algumas expectativas e contrariado a instabilidade devido à falência de operadores”. Mas mesmo com taxas de ocupação e receitas a subir, “neste ano nota-se uma tendência de estagnação devido a vários fatores, incluindo a maior oferta de quartos”.

Albano Rosa conclui que o número de hotéis em Portugal “será equilibrado, desde que se mantenha a tendência de aumento de rotas aéreas, como se tem verificado, em especial nas grandes cidades”, e realça a importância de “se manter uma agenda de promoção do destino Portugal no estrangeiro”.

De acordo com os números da atividade económica ontem revelados, no mês de setembro o setor do alojamento turístico registou 2,9 milhões de hóspedes que ficaram menos noites aqui alojados: foram 7,6 milhões de dormidas registadas, o que representa um crescimento de 5,2% e 3,3%, respetivamente – 6,7% e 2,9% em agosto. As dormidas do mercado doméstico cresceram 4,4% enquanto as de não residentes avançaram 2,9%.