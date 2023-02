Mais 200 euros. Prestação da casa segue subida das Euribor e do BCE

© Gonçalo Villaverde/Global Imagens

Quem vai renovar contratos de crédito à habitação em fevereiro deve contar com um aumento das prestações bancárias, num momento em que as taxas Euribor saltam para máximos e o Banco Central Europeu (BCE) deverá renovar a subida dos juros. Não por acaso, os bancos assinalam um declínio nos empréstimos à casa.

Simulações feitas pela Deco/Dinheiro&Direitos apontam para uma subida de quase 200 euros, no caso de contratos de taxa variável, com um empréstimo de 150 mil euros, a 30 anos, indexado à Euribor a seis meses e com um spread de 1%. O cliente vai passar a pagar 703,90 euros, ou seja, mais 188,66 euros do que na última revisão, em agosto.

Se o contrato for de três meses, o aumento é menos expressivo: a prestação sobe para 660,66 euros, mais 73,58 euros do que em novembro. Já nos contratos a 12 meses, o aumento será mais significativo, com a prestação a encarecer 295,27 euros, para 745,57 euros, na comparação com janeiro de 2022.

As simulações dos contratos a seis meses tiveram por referência as médias da Euribor em janeiro, que foram de 2,858%. Nos de três meses, a média foi de 2,345%. Nos contratos a 12 meses, foi usada a média a 12 meses em dezembro, de 3,337%.

Ainda ontem, as taxas Euribor (resultam da média das cotações fornecidas por um conjunto de 57 bancos da zona euro) voltaram a atingir novos máximos, acentuando a tendência ascendente que se começou a verificar com mais evidência desde há um ano (4 de fevereiro), quando o BCE deu sinais de pretender aumentar as taxas diretoras, para travar a inflação que já vinha a dar sinais de crescimento, no rescaldo da pandemia, e fazê-la convergir em torno dos 2%.

Ontem, a taxa Euribor a seis meses, a mais usada em Portugal nos créditos à habitação, atingiu os 2,988%, o máximo desde dezembro de 2008. Esta taxa esteve negativa entre 6 de novembro de 2015 e 3 de junho de 2022.

No caso da taxa Euribor a três meses, subiu ontem para 2,512%, um máximo desde dezembro de 2008. Esteve negativa desde 21 de abril de 2015 até 13 de julho último.

Já a Euribor a 12 meses aumentou ontem para 3,415% e está em terreno positivo desde 21 de abril.

Agosto, setembro e outubro de 2021 levaram a inflação na zona euro a atingir o seu nível mais elevado em 13 anos, por motivos que o BCE atribuiu à rápida reabertura da economia, aos preços mais altos dos produtos energéticos e aos seus efeitos de base. O início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro do ano passado veio impulsionar ainda mais os preços, sobretudo da energia e da alimentação.

Juros mais altos

No entanto, a taxa de inflação homóloga nos 19 países da zona euro (desde o dia 1 de janeiro de 2023 são 20 países, com a Croácia) recuou em dezembro para 9,2%, quando ainda em novembro tinha sido de 10,1%, e de 5,0% um ano antes. O Eurostat deverá revelar hoje o valor preliminar da inflação de janeiro na Eurozona.

Portugal segue a tendência europeia da curva descendente dos preços, tendo a inflação de janeiro caído para 8,3% (9,6% em dezembro), de acordo com dados preliminares divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística.

Apesar da baixa inflacionista, o BCE deverá voltar a subir as suas taxas diretoras na reunião de amanhã, prosseguindo a estratégia iniciada no dia 21 de julho do ano passado, quando decidiu interromper a política de taxas no zero, em vigor desde 10 de março de 2016.

Neste momento, a taxa de refinanciamento do BCE (referência que os bancos usam para pagar no momento em que pedem dinheiro emprestado ao BCE) está nos 2,5%. De acordo com declarações recentes do presidente do banco central dos Países Baixos e membro do Conselho do BCE, Klaas Knot, amanhã deverá haver um aumento de 50 pontos base, um acréscimo que se deverá repetir em março, para continuar a subir nos meses seguintes. Várias instituições, como a OCDE, estimam que os juros possam subir este ano até aos 4%.

O alto custo do dinheiro foi um dos motivos apontados pelos bancos, a par de uma menor confiança dos consumidores, para a diminuição da procura de crédito à habitação no último trimestre do ano passado, segundo o Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito ontem divulgado pelo Banco de Portugal.

Esse recuo deverá manter-se nos próximos meses, com os bancos a manifestarem esperar uma redução da procura por parte das famílias, que será "particularmente acentuada no segmento da habitação", indica o mesmo documento.

Quanto à oferta de crédito, os bancos assumem que está ligeiramente mais restritiva para clientes particulares no crédito à habitação, e justificam isso com a perceção de riscos associados à situação e perspetivas económicas gerais.

Nesse contexto, os bancários admitem um ligeiro aumento do spread (margem de lucro comercial dos bancos) em empréstimos de maior risco, sobretudo na habitação.

