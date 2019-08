Já foram vendidos mais 206 Porsches em Portugal do que no ano passado

A Porsche vendeu mais 206 carros este ano, até julho, do que em igual período do ano passado, totalizando 358 unidades novas matriculadas. E esta é apenas uma das marcas de luxo em alta este ano. Só em julho, foram vendidos dez Ferraris em Portugal, mais do que o total vendido entre janeiro e junho (9 unidades), traduzindo-se numa subida de 150% face a julho de 2018.

O segmento de luxo está em contraciclo com a generalidade do mercado em Portugal. Em julho, manteve-se a tendência, pelo sexto mês consecutivo, na queda das vendas. Foram matriculados menos 7255 veículos face a igual período de 2018 (uma queda de 4%).

Os resultados das vendas de luxo

A Bentley vendeu 17 unidades este ano, até julho, representando uma subida de 70%. Só no mês passado, esta marca exclusiva vendeu três unidades. A Lamborghini vendeu o dobro em julho (duas unidades) e, no somatório do ano, já soma 12, mais 140% do que nos primeiros sete meses do ano passado.

Já a Alpine, a marca de luxo da Renault, transacionou três veículos em julho, o que representa uma subida de 50%, totalizando 21 este ano, mais 110% do que em igual período do ano passado.

Outra marca de luxo, a Aston Martin, vendeu um automóvel em julho e seis no total este ano, duplicando os números face a 2018.

No segmento dos elétricos, a Tesla matriculou 112 novos carros apenas em julho. A marca norte-americana de Elon Musk já vendeu 1255 automóveis este ano.