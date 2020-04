Mais 22 detidos e 145 lojas fechadas em três dias

Os números do novo estado de emergência dão conta de mais 22 pessoas detidas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência. Desde o dia 3 de abril, quando se renovou aquela medida para garantir o confinamento e evitar a propagação do novo coronavírus, foram ainda encerrados 145 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

Somados os da nova fase aos que foram apanhados pela GNR e pela PSP a violar as regras, desde o primeiro período do estado de emergência, estabelecido a 22 de março, encontramos um total de 130 detenções por crime de desobediência e 1853 estabelecimentos comerciais fechados por incumprimento das regras.

O que tem de saber no estado de emergência II: Ordem para recolher na Páscoa

O Ministério da Administração Interna, perante a imperiosa necessidade de todos contribuírem para conter o contágio da Covid-19, “insiste no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência”, estando particularmente atento numa altura de férias de Páscoa, em que as deslocações são habituais para reuniões de família. Algo que, neste ano, está proibido – e leva as autoridades a intensificar a fiscalização nas entradas e saídas dos concelhos.