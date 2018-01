Portugal deu ontem o primeiro passo para se livrar das missões de vigilância do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao pós-programa de ajustamento. Isso pode acontecer já este ano, basta que o governo pague mais 2,8 mil milhões de euros do empréstimo remanescente (4,6 mil milhões).

Se esta redução acontecer, o país fica a dever menos de 1,5 mil milhões de SDR (a moeda do FMI, baseada em várias divisas), o equivalente a 1,8 mil milhões de euros.

De acordo com o Fundo, as referidas “missões regulares de vigilância” ao país terminam já que o valor em dívida é considerado tão reduzido que o risco de incumprimento passa a ser mínimo.

As missões do FMI têm como objetivo verificar que Portugal e o governo estão a fazer as reformas e a gestão orçamental combinadas de modo a que o país consiga pagar o que deve. As avaliações anuais do artigo IV, a que todos os sócios do FMI estão obrigados, continuam.

Como planeado, ontem, o Tesouro português reembolsou ao FMI mais 833 milhões de euros do empréstimo, ajudando assim reduzir a dívida pública.

Segundo o IGCP, a agência da dívida pública, a percentagem paga do empréstimo total inicial do FMI sobe para 83%. Este reembolso antecipa verbas a pagar “entre maio e junho de 2021”.

Mas não só. Os juros também caem, aliviando a fatura sobre o défice, já que, com esta operação, o país passa para um escalão de taxas (aplicado pelo FMI) inferior e bastante mais vantajoso.

Ainda assim, estas taxas são mais caras do que o financiamento de mercado (nos leilões de obrigações a cinco anos paga menos de 0,4%). Por isso, além da questão do fim iminente das missões e do menor ruído político, há incentivo a pagar mais este ano.

Governo diz que poupou 864 milhões aos portugueses

Ontem, em Davos, Mário Centeno, o ministro das Finanças, disse que “se calcularmos desde junho de 2017, estamos com poupanças diretas – isto, com cálculos bastantes conservadores – na ordem dos 400 milhões de euros para o conjunto dos empréstimos”. “Desde que o governo tomou posse, as poupanças diretas em juros ascenderam a cerca de 864 milhões de euros”, acrescenta o ministério.

Fonte oficial das Finanças explica que os 833 milhões de euros reembolsados ontem eram o valor que faltava pagar da parte mais cara do empréstimo (FMI cobrava quase 3,7%).

A partir de agora, Portugal já só tem de devolver o resto, os referidos 4,6 mil milhões de euros, mas esta dívida já está dentro do limiar contratual de 187,5% da quota anual do fundo. Quando o país deve isso ou menos (4,6 mil milhões), a taxa de juro aplicável desce substancialmente, para cerca de 0,9%, diz o contrato. Este valor pode mudar, é de mercado.

A mesma fonte das Finanças admite que hoje “Portugal já se está a financiar a níveis mais competitivos” do que as taxas “baratas” do FMI.

Nesse sentido, o governo está a avaliar o que fazer. “A solicitação de um novo pedido de autorização [aos parceiros europeus] para reembolso antecipado deste empréstimo [do FMI] terá de ser equacionada juntamente com outras alternativas, de modo a avaliar a utilização dos excedentes de tesouraria mais eficiente”.