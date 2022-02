Mais de 1 800 empresas em 'lay-off' simplificado em dezembro

Maia, 19/06/2020 - Balcão da Segurança Social da na Maia. (André Rolo / Global Imagens) © André Rolo / Global Imagens

Mais de 1 800 empresas dos setores cuja atividade foi suspensa em dezembro devido à pandemia de covid-19 aderiram ao lay-off simplificado, tendo sido pagos quase 8,8 milhões de euros, segundo as estatísticas da Segurança Social.

De acordo com os dados atualizados no site da Segurança Social, em dezembro 1 803 entidades empregadoras aderiram ao lay-off simplificado e foram pagos 8 780 705,94 euros.

Devido ao agravamento da pandemia motivado pela variante Ómicron, o governo decretou em dezembro de 2021 o reforço das medidas para combater a covid-19, entre elas o encerramento, na última semana do ano, de discotecas e bares, bem como a suspensão das creches e atividades de tempos livres.

Por sua vez, em janeiro aderiram ao lay-off simplificado 889 entidades empregadoras, tendo sido pagos 1 611 256,64 euros.

Em janeiro, os bares e as discotecas continuaram encerrados até meio do mês e as escolas estiveram fechadas durante a primeira semana.

O lay-off simplificado foi criado em março de 2020 e abrange atualmente empresas que se encontrem sujeitas ao dever de encerramento por determinação legislativa ou administrativa de fonte governamental, no âmbito da pandemia.

Em relação aos meses de outubro e novembro, as estatísticas da Segurança Social não têm registo de empresas em lay-off, uma vez que não estava decretado nesses meses o encerramento ou suspensão de atividades.

Os dados, que são sujeitos a atualizações, mostram ainda que em dezembro 2 192 empresas foram abrangidas pelo apoio à retoma, tendo sido pagos 5 681 869,22 euros.

Em janeiro, 796 entidades empregadoras aderiram ao apoio à retoma e foram pagos até agora 2 225 721,43 euros.

O apoio à retoma progressiva da atividade destina-se a entidades empregadoras que tenham sido afetados pela pandemia e que se encontrem em situação de crise empresarial, ou seja, com uma quebra de faturação igual ou superior a 25%.