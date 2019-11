Mais de 100 mil desempregados encontraram emprego no segundo trimestre

Perto de 101 mil desempregados em Portugal conseguiram encontrar emprego no segundo trimestre do ano, um aumento de 14,7% face ao primeiro trimestre (88 mil), mas uma quebra de 14,4% quando comparado com o mesmo período de 2018 (118 mil), avança o Eurostat.

Segundo o organismo oficial de estatísticas da União Europeia, três milhões de desempregados na UE encontraram emprego entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre deste ano.

Durante esse período, 8,3 milhões de pessoas permaneceram desempregados e outros 3,3 milhões apresentam-se agora inativos.

No segundo trimestre do exercício, 2,3 milhões de cidadãos ficaram desempregados e 4 milhões passaram para uma situação de a inatividade económica.