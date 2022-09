Mais de 15 mil pedidos de avaliação de imóvel para baixar IMI

Mais de 15 mil proprietários querem baixar IMI © Cristiana Milhão/Global Imagens

Numa tentativa de baixar o Imposto Municipal sobre Imóveis, mais de 15 mil contribuintes alegaram a desatualização do Valor Patrimonial Tributário (VPT) e pediram que as suas casas fossem avaliadas.

Os dados foram fornecidos pela Autoridade Tributária (AT) ao jornal ECO, que especificou que até "até 1 de agosto, tinham sido apresentados 15.626 pedidos de reavaliação de prédios urbanos com o motivo "VPT desatualizado"".

Como explica aquele jornal o VPT - que é calculado através de uma avaliação do imóvel com base na área bruta de construção, localização do imóvel, na qualidade e antiguidade da casa e ainda valor de construção - é atualizado automaticamente de três em três anos. Esta atualização apenas aplica 75% dos coeficientes de desvalorização da moeda ao valor apurado inicialmente e com o ajuste do VPT à inflação, o IMI aumenta de três em três anos.

Este ano, segundo a AT, VPT aumentou 1,05%, para os 453 mil milhões de euros. O que representa uma subida quando comparados com os 449,23 mil milhões de 2021.

Às avaliações, que estão a ser pedidas desde o início do ano, aplica-se um valor de 640 euros por metro quadrado, o que se traduz em 521 euros de valor de construção, mais 25% correspondentes ao valor do terreno (128 euros).

O pedido de avaliação é gratuito e é feito através do Modelo 1 do IMI, que pode ser submetido pelo Portal das Finanças. Ou pode também ser entregue presencialmente, numa repartição de Finanças.