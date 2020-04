Mais de 150 detidos desde dia 3 por desobediência

Com o segundo período de estado de emergência quase a chegar ao fim – e a renovação certa até ao final do mês -, continuam a somar-se os registos de violações ao estado de confinamento obrigatório. Desde o dia 3 e até às 17.00 de hoje, são já 153 os detidos por desobediência e 377 os estabelecimentos encerrados por incumprimento das normas estabelecidas, comunicou esta tarde o Ministério da Administração Interna.

Foram quase mais 50% de detenções neste período do que no primeiro estado de emergência, mas muitíssimo menos encerramentos, conforme revelam as autoridades. Entre os dias 22 de março e 2 de abril, registaram-se 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1708 estabelecimentos comerciais.

Do total de detidos, 34 foram-no por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, “72 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 9 por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, 13 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, 9 por resistência e 16 por violação da cerca sanitária de Ovar”.