Mais de 171 mil pessoas já recorreram a medidas de apoio à família

São já 171.589 as pessoas que recorreram a medidas de apoio à família lançadas pelo Governo para mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Segundo os últimos dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, há 149.108 trabalhadores por conta de outrem (de 60.641 empresas) que solicitaram apoio, 20.123 trabalhadores independentes e 2.358 do serviço doméstico.

O Governo lançou um conjunto de medidas de apoio às famílias, desde as moratórias à assistência familiar, para fazer face à quebra de rendimentos que muitos cidadãos vão sentir com esta crise. Dentro dessas medidas integra-se a possibilidade de adiar o pagamento de rendas e prestações de casa e o apoio a filhos e familiares próximos.