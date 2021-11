Mais de 20 entidades do turismo concertadas para investir 145 milhões

Ribeira, Porto © André Rolo/Global Imagens

Em apenas três meses, mais de 20 entidades ligadas ao turismo conseguiram unir-se e preparar uma candidatura, já submetida, ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação, com um valor global de investimento na ordem dos 145 milhões de euros, revelou Roberto Antunes, diretor executivo do NEST-Centro de Inovação do Turismo.

Foi a única agenda do género apresentada por parte do setor, com a participação de agentes de diferentes dimensões e atividades, com o foco em desenvolver e inovar na digitalização de experiências que se relacionem com o turista.

"É crítico que olhemos para o desenvolvimento do setor com olhos postos na própria jornada do turista. Esta é uma agenda que trabalha a soma de pequenas experiências do turista", explica do dirigente do NEST.

A ideia é levar a inovação à digitalização de tudo o que tenha a ver coma entrada/saída do turista, com os territórios por onde irá andar, com a conversação com turista, o alojamento, a mobilidade, a sustentabilidade das empresas do setor e a divulgação e promoção da atividade.

Por esse motivo, o consórcio, liderado pelo grupo Palminvet (dono dos Hotéis Real, entre outros), inclui o Turismo de Portugal, o grupo Pestana, a ANA-Aeroportos de Portugal/Vinci-Airports, o grupo Barraqueiro, a Sonae Capital, o Turismo do Porto e Norte, as Termas de S. Pedro do Sul e a Europcar.

Mas também participam empresas tecnológicas, como a NOS, a Vision-Box, a Porto Digital, a Xplora e a Boost.

Do lado das academias, marcam presença a Universidade de Aveiro, a Porto Business School, a Universidade Nova de Lisboa e do Politécnico de Leiria, além de outras instituições agregadas no recém-nomeado polo de inovação Innovtourism - Digital Innovation Hub.

O objetivo é "posicionar Portugal a nível internacional" e tornar o setor do turismo mais competitivo. Roberto Antunes detalha que a ideia do consórcio é trabalhar "em uníssono para ter impacto junto do último utilizador, permitindo alavancar os demais intervenientes na cadeia de valor".