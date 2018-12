Mais de 23 mil empresas portuguesas já exportam

“Nos últimos dez anos cresceram de forma significativa as empresas exportadoras em Portugal”. Números apresentados por Ivo Faria, advisory lead partner da consultora PwC, mostram que já são mais de 23 mil as empresas que exportam e o volume de exportações está a representar um terço do negócio das empresas nacionais.

“É interessante registar que das nossas exportações, dois-terços são oriundas de bens dos nossos sectores industriais. Do outro terço, 50% estão a ser feitas através do sector do turismo”.

“Temos de passar do made in Portugal para o made from Portugal”

À medida que a economia fica mais globalizada, Portugal precisa de focar-se em “competências chave que serão distintivas”. Ivo Faria, advisory lead partner da consultora PwC, acredita que é importante passar de uma estratégia que é assente no lema “made in Portugal” para um que seja “made from Portugal”.

“Temos de apostar num paradigma que não assente tanto nos produtos tradicionais”, defendeu.

“É muito importante que se intensifique a colaboração entre universidades e empresas”

Ivo Faria considera que este é um elemento importante para que Portugal continue a ser competitivo e inovador no mercado internacional. Aproximar o conhecimento das universidades das empresas é importante, assim como o caminho inverso – dar às universidades uma ligação às empresas para que os alunos e investigadores tenham uma ideia mais real do mercado.

“Continuamos com um desafio enorme na formação académica da nossa população, disse, a propósito do baixo índice de escolaridade que ainda existe na população portuguesa, sobretudo na população mais velha.