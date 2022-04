Mais de 28 milhões de euros pagos ao setor agroflorestal em abril

Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes © EDUARDO COSTA/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Abril, 2022 • 11:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas pagou ao setor agroflorestal um total superior a 28 milhões de euros no final do mês de abril, anunciou neste sábado o Ministério da Agricultura e Alimentação.

Numa nota, o ministério realçou que foram pagos cerca de 25 milhões de euros no contexto do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), relativos à execução do Programa de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR2020), abrangendo 21,7 milhões de euros referentes a investimento e 3,3 milhões de euros relacionados com medidas agroambientais.

No âmbito do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos das Pescas (FEAMP) foram realizados pagamentos no montante de 2,6 milhões de euros relativos à execução do programa operacional MAR2020, acrescentou.