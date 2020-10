Mais de 320 lojas com descontos online durante 24 horas. Saiba quais

© Pixabay

Esta sexta-feira há mais de 320 lojas com descontos online durante 24 horas. É a nona edição do Dia de Compras na NET (DCN), organizado pela ACEPI - Associação de Economia Digital, e que conta com o maior número de inscrições de sempre.

Alimentação e bebidas, telemóveis, saúde, viagens e turismo, e comunicações são algumas das categorias onde é possível encontrar estes descontos, de acordo com a associação.

Marcas como Chicco, Auchan, Blaupunkt, MeoBlueTicket, Continente, Cortefiel, Ctt, Dott, ElCorteInglés, Europcar, Fnac, Leroy Merlin, Bertrand terão promoções exclusivas, como isenção de custo nos portes de envio, vouchers e descontos únicos. (Conheça aqui todas as marcas envolvidas)

Impulsionar as vendas das marcas, ajudar na captação de novos clientes - o que se traduzirá em mais negócio - e, sobretudo, aumentar a confiança e a segurança dos portugueses no que diz respeito às compras online são os principais objetivos desta iniciativa.

Na tentativa de promover as boas práticas na internet, este evento faz também parte da iniciativa anual da ACEPI - a Portugal Digital Week'20 - que termina esta sexta-feira e que contará com uma ampla oferta de iniciativas em formatos mais inovadores e digitais do que nunca, "nomeadamente o Estudo da Economia Digital em Portugal, Portugal Digital Summit'20, Prémios ACEPI Navegantes XXI - Edição Especial 20 Anos ACEPI", refere a associação em comunicado.

Tendo em conta a atual conjuntura, a ACEPI e a CCP (Confederação do Comércio e dos Serviços de Portugal), apoiadas pelo governo lançaram um conjunto de iniciativas, entre as quais o Programa ComércioDigital.pt, de forma a relançar o comércio e apoiar a economia nacional.