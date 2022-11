Mais de 40% dos portugueses vai cortar nas despesas alimentares

© Igor Martins/Global Imagens

Cerca de 44% dos portugueses planeia vir a fazer cortes nas despesas alimentares e 34% vai mesmo diminuir as suas despesas com a saúde. Quem o diz é o Barómetro Europeu das Melhores Práticas de Compra (um estudo do banco Oney e da Harris Interactive) que analisa a forma como os europeus compram.

No que ao nosso país diz respeito, 35% dos portugueses declaram, ainda que até ao final de 2022 planeiam fazer pagamentos fracionados, divididos em três ou quatro prestações.

O cenário pela Europa não é muito diferente, uma vez que, de acordo com o estudo, um em cada cinco consumidores europeus acredita que vai ter mais despesas nos próximos meses e, em consequência, gastar mais dinheiro. Um em cada três europeus vai mesmo recorrer a soluções de financiamento para grandes compras, sendo que metade destes afirma que não teriam conseguido comprar sem este recurso.

Ainda pela Europa, dois em casa três europeus diz que planeiam reduzir os custos com a energia, sendo que é no nosso país que esta tendência se revela mais forte.

Como revela o Barómetro Europeu das Melhores Práticas de Compra, "entre os portugueses inquiridos, 73% afirmam que a redução do consumo energético faz parte das suas intenções até ao final do ano, enquanto 64% dos espanhóis e 53% dos franceses planeiam fazer o mesmo". ​​​​​​

De acordo com aquele relatório, apesar de os europeus não pretenderem reduzir significativamente todas as despesas, estão a adaptar a forma como compram para conseguirem equilibrar o seu orçamento neste cenário de inflação crescente.