Mais de 40 empresas e associações representam Portugal na Fruit Atraction

Mais de quatro dezenas de empresas e associações ligadas ao setor dos frescos vão representar Portugal na Fruit Atraction, que se realiza de 4 a 6 de outubro, em Madrid.

De acordo com a Portugal Fresh - Associação para a Promoção Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal, esta será a maior representação portuguesa de sempre naquela feira, que é uma das maiores feiras do setor.

Segundo a Portugal Fresh, no primeiro trimestre deste ano, as exportações de frutas, legumes e flores aumentaram 16%, alcançando um valor de 939 milhões de euros. E, em volume as vendas internacionais também cresceram 14%, atingindo quase 805 mil toneladas.

Com estes valores em mente, as empresas portuguesas regressam assim à Fruit Atraction, para promoverem as frutas e legumes nacionais junto de compradores internacionais, de forma a aumentarem a sua cotação.

Apesar dos bons indicadores do setor no mercado internacional, a Associação para a Promoção Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal diz, em comunicado, que esta deslocação à capital espanhola acontece num momento difícil para o setor agroalimentar "que enfrenta a maior subida de sempre nos custos da energia, combustíveis, fertilizantes e outras matérias-primas". A estas condicionantes junta-se a seca extrema, que está a prejudicar o tamanho das frutas e legumes.

"A promoção internacional pode contribuir para valorizar a produção e ajudar as empresas a diversificarem destinos para os seus produtos. Contudo, é necessária uma distribuição mais justa do valor na cadeia agroalimentar, com a indústria e o retalho. Os agricultores têm que ser melhor remunerados a fim de serem competitivos", alerta Gonçalo Santos Andrade, presidente da Portugal Fresh.

De forma a conseguir ultrapassar o impacto que a seca está a ter nas produções de frescos, a associação defende a modernização urgente dos aproveitamentos hidroagrícolas e a criação de charcas e barragens. "Se não renovarmos e modernizarmos os perímetros de rega existentes e criando novos, os países na latitude sul da Europa irão aproveitar a nossa falta de estratégia para o regadio. Todas as medidas até agora anunciadas pelo Governo são exíguas face às adotadas em Espanha, maior concorrente de Portugal a nível da produção", diz Gonçalo Santos Andrade.