Mais de 440 estagiários colocados na função pública

Mais de 440 dos cerca de 2.500 candidatos ao programa de estágios na administração pública foram colocados nos serviços aos quais concorreram, anunciou esta terça-feira o Ministério da Administração Pública e Modernização do Estado.

Em comunicado, o gabinete da ministra Alexandra Leitão avança que "mais de 440 candidatos ao programa de estágios na administração pública - "EstágiAP XXI" - foram já colocados nos serviços aos quais concorreram, estando as listas finais de colocação publicadas e disponíveis para consulta na Bolsa de Emprego Público (BEP)".

Os serviços irão celebrar os contratos de estágio com os respetivos candidatos "a partir do início do próximo mês de outubro", afirma o gabinete.

O programa, que contou com mais de 2.500 candidaturas, integra 500 vagas de estágio destinadas a jovens licenciados até aos 30 anos que estejam desempregados ou à procura do primeiro emprego ou até aos 35 anos caso possuam deficiência ou incapacidade.

O ministério prevê que as restantes vagas (cerca de 60) "sejam disponibilizadas este ano, após nova manifestação de preferência por parte dos candidatos admitidos".

Os estágios terão a duração de nove meses, podendo ser celebrados contratos a tempo parcial para permitir aos estagiários a frequência de cursos académicos ou formativos, paralelamente às funções desempenhadas.

Cada estagiário receberá uma bolsa de estágio equivalente à primeira posição remuneratória da carreira de técnico superior (998,5 euros ilíquidos) ou a proporção equivalente ao período de trabalho no caso dos contratos a tempo parcial.

Os estagiários beneficiarão de uma majoração na classificação final atribuída em processo de recrutamento que seja publicitado nos dois anos após o termo do estágio.

O "EstágiAP XXI" é coordenado pela Direção-Geral da Administração e Emprego Público, em articulação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

O diploma que cria e regulamenta o programa EstágiAP XXI foi publicado em março e a portaria para o arranque das candidaturas, que fixa a distribuição das 500 vagas nos organismos públicos, em vários pontos do país, entrou em vigor em 31 de maio.

O prazo para as candidaturas terminou em meados de junho, tendo sido submetidas 3.048 candidaturas, mas apenas admitidas 2.558.