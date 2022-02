Mais de 50 câmaras baixaram o IMI. Veja aqui quanto vai pagar

© Orlando Almeida/Global Imagens

Quando falta pouco mais de um mês para começarem a chegar as notificações de pagamento do Imposto Municipal de Imóveis (IMI), não é má ideia fazer contas à vida e ver quanto deve pôr de parte. Normalmente, a prestação do IMI é paga em duas vezes - maio e novembro -, mas há casos em que a fatura anual é de pagamento único (até 100 euros), em maio, e quando o valor supera os 500 euros pode ser repartido por três vezes: maio, agosto e novembro. Independentemente do valor, é sempre possível pagar o IMI de uma só vez.

Se o IMI é pago todos os anos, o valor também é definido com essa periodicidade pela câmara de residência, uma vez que se tratar de um imposto municipal (receita para o poder local). E todos os anos há autarquias que mexem na taxa, seja para a levantar seja para a reduzir ao escalão mínimo. Além disso, a localização e a idade da casa podem resultar em alterações do valor a pagar.

Para facilitar a vida aos proprietários, o Doutor Finanças, empresa especializada em finanças pessoais e familiares, acaba de lançar o Simulador de IMI para 2022.

"O IMI é uma despesa com algum peso no orçamento familiar. É necessário perceber quanto vamos ter de pagar de forma a ajustarmos as nossas finanças. Por essa razão, o simulador de IMI é tão importante. A boa notícia é que existe uma série de autarquias que reduziram este imposto neste ano, aliviando a carga aos seus munícipes", adianta Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças.

Com efeito, foram 55 as câmaras municipais que aliviaram o valor deste imposto, enquanto três aumentaram-no: Belmonte, Ponte da Barca e Torres Novas.

Experimente o simulador de IMI aqui

Em alguns casos é ainda concedida a isenção do pagamento de IMI - além da que pode ser pedida, por três anos, por quem compre casa de até 125 mil euros de valor patrimonial. Encontram-se nesta situação pessoas com rendimentos baixos e cujo valor da casa também o seja. Há situações em que a isenção é permanente, já noutras é temporária. "Uma família com um rendimento bruto que não ultrapasse os 15 295 euros e cujo valor patrimonial tributário do imóvel não seja superior a 66 500 euros está isenta permanentemente, a não ser que a sua situação financeira melhore."

"O simulador de IMI ajuda-nos ainda a perceber se vivemos num concelho que dá deduções por agregado familiar, por exemplo", explica o responsável (a maioria das câmaras aplica esta dedução, que vai dos 20 euros por um filho até aos 70 euros quando há três ou mais). "Para calcular o IMI, sabendo o valor patrimonial tributário (VPT) e a taxa que é aplicada pela autarquia onde está localizado o imóvel, basta multiplicar o valor da taxa pelo VPT e o resultado desta conta dará o valor do IMI que teremos de pagar, que pode ainda descer se houve as deduções por agregado familiar."

As câmaras municipais que decidiram reduzir a taxa de imposto foram: Alcochete, Alfândega da Fé, Aljezur, Almeirim, Arruda dos Vinhos, Barcelos, Benavente, Bombarral, Borba, Braga, Cadaval, Covilhã, Évora, Fornos de Algodres, Grândola, Lagos, Loures, Maia, Mangualde, Mesão Frio, Montijo, Mourão, Odemira, Ourique, Palmela, Peniche, Portalegre, Portimão, Santa Comba Dão, Santarém, Santiago do Cacém, Seia, Seixal, Setúbal, Sousel, Tavira, Torre de Moncorvo, Valongo, Vila do Conde.