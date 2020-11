Mais de 500 mil pessoas trabalharam a partir de casa devido à pandemia

Belas, 18/04/2020 - Raquel Costa, para artigo sobre pessoas que vivem sozinhas e estão em teletrabalho durante esta quarentena. (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

Entre os meses de julho e setembro, mais de 500 mil pessoas ficaram a trabalhar a partir de casa devido à pandemia de covid-19, revelam os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mas nem todos em teletrabalho.

"No terceiro trimestre de 2020, 14,2% da população empregada indicou ter exercido a sua profissão sempre ou quase sempre em casa na semana de referência ou nas três semanas anteriores (681,9 mil pessoas), menos 37,7% (412,5 mil) que no trimestre anterior. Destas, 539,6 mil pessoas (79,1%) indicaram que a razão principal para ter trabalhado em casa se deveu à pandemia", indica o INE.

Comparando com o trimestre anterior, verificou-se uma descida de 12,1 pontos percentuais, o que poderá estar relacionado com o alívio das medidas de confinamento.

Mulheres, residentes em Lisboa e com mais qualificações

O inquérito específico do INE sobre a pandemia revela ainda quem é que trabalhou a partir de casa devido à pandemia: mais de metade mulheres e a morar na Área Metropolitana de Lisboa. "Entre estes, 52,6% eram mulheres, 54,8% residiam na Área Metropolitana de Lisboa, 75,3% tinham ensino superior, 92,8% eram trabalhadores por conta de outrem, 67,1% eram especialistas das atividades intelectuais e científicas e 28,6% dos que trabalhavam no setor terciário (87,6% do total) trabalhavam na área da educação", detalha o gabinete de estatística.

Quem tem mais de 45 anos também opta mais pelo trabalho em casa. "Foi no grupo etário daqueles com 45 e mais anos que se observou uma maior proporção de pessoas que trabalharam sempre ou quase sempre em casa por outros motivos que não a pandemia covid-19 (24,6%).

Menos teletrabalho no verão

Durante os meses de verão, em regime de teletrabalho ficaram mais de 644 mil pessoas, o que corresponde a 13,4% do total da população empregada, mas representou uma queda significativa face ao segundo trimestre do ano.

"Verificou-se que 644,4 mil pessoas utilizaram tecnologias de informação e comunicação (TIC) para poderem exercer a sua profissão em casa no terceiro trimestre de 2020, menos 37,9% (393,6 mil) do que no trimestre anterior", refere a publicação do INE, acrescentando que "dito de outro modo, estiveram em teletrabalho".

Notícia atualizada às 11h50