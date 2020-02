Mais de 530 mil voos debaixo de olho da NAV em Portugal

Durante o último ano, houve 535,4 mil movimentos vigiados e geridos pelas dez torres de controlo que a NAV gere em todo o país, números que representam uma subida de 4,4% no total do ano (eram 512,6 mil em 2018) e dos aeroportos e aeródromos, apesar de algumas ilhas terem tido menos registos.

Curiosamente e apesar dos recordes de turistas que chegam a Portugal, não foi um aeroporto comercial a contar com a maior subida de tráfego do ano. “Em termos relativos, a torre de controlo do aeródromo de Cascais foi a que registou o maior incremento de atividade, tendo as equipas da NAV Portugal gerido um total de 50 024 movimentos nesta infraestrutura, mais 22,6% do que no ano anterior, para uma média diária de 137 voos”, adianta a empresa.

Sendo este um espaço privilegiado para escolas e voos recreativos, a maioria do tráfego aqui faz-se em visual flight rules, ao contrário do que acontece nos aeroportos comerciais, tendo sido setembro o mês mais concorrido. Se foi em Cascais que se deu a maior subida em proporção da quantidade de aeronaves, o aeroporto de Faro foi o segundo em crescimento proporcional, com um total de 81 641 movimentos (+5,5%), com o mês de agosto a ser campeão.

Naturalmente, se contarmos em termos absolutos, Lisboa e Porto, os mais movimentados do país, cresceram respetivamente 2,3%, para 222 984 (611 voos diários) e 3,6%, para perto de 110 mil (301 por dia) voos.

As torres de controlo açorianas geriram quase 42 mil voos em 2019, com a NAV a destacar “o crescimento de 6,6% nos movimentos registados em São Miguel e de 5,2% nas Flores”, que contribuíram para a subida, apesar de Santa Maria ter caído 5,2%. O arquipélago da Madeira sofreu quebras quer no Funchal (-3,3%) quer no Porto Santo (-14,7%), com a média total a aproximar-se dos 30 mil voos no total do ano.