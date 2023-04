Mais de 784 mil famílias beneficiam da tarifa social de eletricidade

© Paulo Spranger/Global Imagens

A secretária de Estado da Energia e Clima afirmou esta quarta-feira que a tarifa social de eletricidade abrange mais de 784 mil famílias e que a tarifa social do gás 47 mil.

"A Tarifa Social (Medida 2.1) da eletricidade chega hoje a mais de 784 mil famílias e a de gás a mais de 47 mil agregados, com descontos que superam os 30%", disse Ana Fontoura Gouveia na Comissão de Ambiente e Energia, no parlamento, em jeito de balanço da medida.

A governante esteve no parlamento a pedido do PSD, que quis ouvir a responsável sobre os "atrasos e inércia no combate à pobreza energética" por parte do governo.

"Prosseguimos com medidas estruturais de redução dos encargos com a energia das famílias mais vulneráveis", garantiu Ana Fontoura Gouveia.

Na mesma audição, a governante revelou que o governo vai criar o Observatório da Pobreza Energética e que o programa Vale Eficiência está a ser alvo de uma "revisão profunda".