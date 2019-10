Mais de cem entidades contra Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU

Mais de uma centena de entidades da sociedade civil brasileira, assim como diversas organizações internacionais, estão contra a candidatura do país ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, segundo uma carta hoje divulgada.

“As organizações da sociedade civil brasileira, apoiadas por várias organizações (…) internacionais, manifestam a sua profunda e grave preocupação com a candidatura brasileira ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, para o triénio 2020-2022”, refere o documento divulgado no ‘site’ da organização Juízes para a Democracia.

Segundo a carta, “as manifestações do Governo brasileiro (…) afrontam a tradição brasileira acumulada há décadas nas relações multilaterais e que sempre caminharam na defesa do universalismo dos direitos humanos”.

As entidades signatárias consideram que o Governo brasileiro, liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro, tem posições que promovem a exclusão e o ataque a mulheres, à comunidade LGBT (sigla de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgéneros), aos indígenas e quilombolas (descendentes de negros que fugiram da escravidão), assim como às comunidades tradicionais e a negros, entre outros.

“Um Governo que atua com sérias reservas, que promove ações que geram retrocessos na efetivação dos direitos e que seja antiuniversalista não pode querer que a comunidade internacional acredite que tem efetiva disposição para se comprometer com a realização progressiva, universal, interdependente e indivisível de todos os direitos humanos para todos”, afirma o documento.

Entre as polémicas ações do executivo brasileiro enumeradas pelas entidades estão os ataques de Jair Bolsonaro, no mês passado, à atual alta comissária das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet; a exoneração dos funcionários do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; a orientação do mandatário para comemorar o Golpe de Estado de 1964 ou a recusa em demarcar terras indígenas.

“Posições e ações deste tipo são incompatíveis com os objetivos do Conselho de Direitos Humanos, cujo trabalho deve ser orientado pela universalidade, imparcialidade, objetividade e não-seletividade, diálogo internacional construtivo e a cooperação com vista a aprimorar a promoção e proteção de todos os direitos humanos”, acrescenta a missiva.

“Para qualificar-se a um assento no Conselho de Direitos Humanos, um Estado candidato deve dar o exemplo e envidar os melhores esforços na promoção e proteção dos direitos humanos”, declaram os signatários, argumentando que o Brasil não cumpre, atualmente, esses requisitos mínimos.

As organizações que assinaram o documento apelaram ainda à comunidade internacional para que esteja atenta à situação dos direitos humanos no país sul-americano.

Entre as mais de cem entidades que subscreveram a carta estão o Movimento Nacional de Direitos Humanos brasileiro, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Pastoral da Juventude do Brasil, a Marcha Mundial por Justiça Climática e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.