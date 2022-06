Mais de cinco milhões de portugueses já compram online

Portugueses compram cada vez mais online. Subida é de 4,2% este ano

Continua a aumentar o número de portugueses que compram online. São já 5,2 milhões. Ou seja, 60,9% dos portugueses, com mais de 15 anos, declara utilizar sites de comércio eletrónico, representando um aumento de 4,2% face a 2021, segundo dados da primeira vaga do Barómetro E-Commerce da Marktest.

Para além do hábito de comprar online, também a frequência com que os portugueses o fazem está a aumentar. Se em 2021 eram 40,3% a fazer compras pelo menos uma vez por mês, este ano são já 43,8%.

Em relação ao perfil do consumidor, 63,8% dos homens (+4% relativamente a 2021) e 58,2% das mulheres (+4,2%) fazem compras pela internet. O maior crescimento do volume de compras online registou-se nos consumidores com idades entre os 45 e 54 anos, com 64,1% este ano face aos 57,4% de 2021.

No entanto, e como frisa o estudo, "sem surpresa, continuam a ser as gerações mais jovens as que apresentam os indicadores mais assinaláveis na rotina de comprar online: 92,4% dos inquiridos com idades entre os 15 e os 24 anos e 92,1% dos da faixa entre os 25 e os 34 anos assumem o hábito de comprar através de plataformas ou sites de comércio eletrónico".

Apesar desta tendência de crescimento das compras online, é nos consumidores dos 55 aos 64 anos que o aumento é menor, tendo crescido 2.7%, para 37,8%.

Para realizar este estudo, a Marktest levou a cabo seis mil entrevistas em Portugal, a pessoas com mais de 15 anos.