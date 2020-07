Mais de metade das empresas com redução de negócio na primeira quinzena de julho

Quase todas as empresas portuguesas estavam a funcionar na primeira quinzena de julho, mas a maioria avança estar a enfrentar uma redução do volume de negócios. As conclusões são do inquérito rápido de acompanhamento do impacto da pandemia de covid-19 nas empresas portuguesas, publicado esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Nos primeiros 15 dias do mês, 99% das empresas estava a funcionar, mostrando um aumento de 3 pontos percentuais em relação à quinzena anterior. Ainda assim, a percentagem de empresas a funcionar no setor de alojamento e restauração é menor, com 93%. Ainda assim, é notado um aumento de 11 p.p face à anterior quinzena.

Como seria de esperar, as empresas inquiridas avançam que estão a perder negócios nesta primeira quinzena do mês. Apesar de ser sentida uma recuperação face aos períodos anteriores – 66% na segunda quinzena de junho e 80% em abril – 58% das empresas indica que viu o volume de negócios reduzir-se neste período. O alojamento e restauração e transportes e armazenagem são os setores com maior redução deste indicador, com 88% e 76%, respetivamente.

Entre 23% a 31% das empresas inquiridas refere ter beneficiado das medidas de apoio disponibilizadas pelo Estado, nomeadamente o layoff simplificado. O INE indica que, nestes casos, as empresas ouvidas consideraram as medidas disponibilizadas como “muito importantes para a situação de liquidez”.

Em relação a abril, o mês com as medidas de restrição mais apertadas, as empresas relatam uma melhoria da situação de liquidez. Na primeira quinzena de julho, 59% das empresas afirmava que irá conseguir continuar em atividade por um período superior a seis meses, sem medidas adicionais de apoio. Já 15% referiu não ter ainda condições para continuar em atividade por mais de dois meses. Foi registada uma melhoria neste ponto, já que em abril o valor rondava os 47%.

Em relação à redução de pessoal ao serviço, quase um quarto das empresas (24%) registou uma redução das pessoas a trabalhar. O alojamento e restauração é também o setor onde mais empresas referiram uma redução de pessoal na primeira quinzena do mês, com 58%.

Inquiridas sobre a evolução dos postos de trabalho até ao final do ano, a larga maioria das empresas (83%) tem nos planos a manutenção das pessoas empregadas até ao fim de 2020. Desde o início da pandemia, 17% das empresas afirmou já ter reduzido o número de postos de trabalho.

No caso das empresas que usufruíram do layoff simplificado, foi ainda perguntado quanto é que o emprego poderia ter variado caso não tivessem tido acesso a esta medida. Uma grande maioria (77%) afirma que teria diminuído o número de pessoas na ausência do recurso ao layoff.

Quando questionadas sobre as opções relativas às novas medidas de apoio ao emprego, 38% das empresas diz que pretende recorrer ao incentivo extraordinário à normalização da atividade na sequência do termo do layoff simplificado em agosto. Já 30% dos inquiridos deverá optar por manter o recurso ao layoff simplificado ou recorrer ao apoio à retoma progressiva.