Mais de metade dos contratos públicos são feitos por ajuste direto

O Estado celebrou, em 2018, contratos públicos no valor total de 6,8 mil milhões de euros, sendo que quase metade deste valor (47%) se refere a aquisições de bens e serviços de construção e de saúde. As câmaras municipais e as grandes empresas do setor público são os maiores contratantes, com 31% e 26%, respetivamente, do valor total. Mais, 57% dos contratos são feitos por ajuste direto.

Estes são dados da primeira edição do estudo ‘As empresas que vendem ao Estado’, da Informa D&B, e que traça o retrato das entidades que recorrem à contratação pública, das empresas que vendem ao Estado e dos principais bens e serviços contratados, procurando compreender a dinâmica da relação comercial entre o Estado e as empresas. O trabalho incide sobre todos os contratos públicos celebrados em 2018 publicitados no Portal Base até 30 de junho de 2019 e “não inclui compras públicas que não sejam registadas neste portal, nem os contratos que tenham sido publicados depois dessa data”, destaca a empresa em comunicado.

Teresa Cardoso de Menezes, diretora geral da Informa D&B, destaca: “Este estudo visa sobretudo dinamizar as relações entre as empresas e o Estado, dando às empresas uma indicação sobre oportunidades de negócio com o Estado e permitindo ao Estado um conhecimento mais profundo sobre os seus fornecedores empresariais, procurando assim apoiar a economia nacional”.

Municípios asseguram quase um terço do valor dos contratos públicos

O setor público foi responsável por 96% do valor dos contratos públicos registados em 2018, com os restantes 4% adjudicados pelo setor social e setor privado (entidades criadas ou financiadas por pessoas coletivas públicas, e em algumas empresas privadas criadas para satisfazer o interesse geral da população em áreas como a água, energia, transportes e serviços postais). Entre os 2 960 adjudicantes, os municípios (incluídos na administração local) e as grandes empresas públicas são os maiores contratantes, sendo responsáveis por cerca de 2,1 e 1,8 mil milhões de euros, respetivamente.

“Apresentam um perfil de contratação distinto, já que nos municípios a construção e obras representam quase metade do montante, enquanto nas grandes empresas públicas são os serviços e os equipamentos de saúde que assumem maior valor”, especifica a Informa D&B.

Os ajustes diretos correspondem a mais de metade dos contratos (47%), equivalendo a 27% dos 6,8 mil milhões de euros da contratação pública em 2018. Os concursos públicos representam apenas 10% dos contratos, mas equivalem a 46% do montante total.

Estado compra a empresas de todas as dimensões

Entre as mais de 30 mil entidades que venderam ao Estado em 2018, cerca de 20 mil são empresas, das grandes às micro. Asseguram 96% do valor total contratado. As restantes 10 mil entidades são sobretudo do setor social, empresários em nome individual e particulares. As empresas sedeadas no estrangeiro representam 4% do valor total da contratação pública.

“Os montantes contratados estão relativamente bem distribuídos entre todas as dimensões de empresas. O montante contratado às grandes empresas é superior, apesar das microempresas representarem a grande maioria de entidades e contratos. As grandes empresas registam, cada uma delas, mais contratos e de valor mais elevado, com um valor médio de 5,9 milhões de euros por empresa. As empresas de menor dimensão têm menos contratos por empresas e de valor mais reduzido”, pode ler-se no comunicado.

Em termos de setores, a construção é responsável por 27,5% de todo o montante contratado, seguindo-se os grossistas (19,1% do valor), em que a grande maioria são empresas ligadas à saúde.