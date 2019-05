Mais de metade dos portugueses paga contas dentro do prazo

Mais de metade dos portugueses afirma pagar as suas contas domésticas de gás, água e eletricidade dentro do prazo, em linha com a média europeia e melhor do que o observado em Espanha.

Segundo a Intrum, empresa de gestão de crédito, 54% dos portugueses paga as suas contas domésticas a horas, enquanto a média europeia é de 58%. Em Espanha, 46% dos consumidores afirma pagar dentro do prazo.

“Por outro lado, 21% dos portugueses já deu ou emprestou dinheiro para pagar as contas domésticas de gás, água e eletricidade, valor este ligeiramente acima da média europeia que é de 19%”, refere a empresa num comunicado divulgado esta quarta-feira a propósito do Dia Mundial da Energia, que se comemora hoje.

Os dados da Intrum têm por base o estudo anual European Payment Consumer Report.