Mais de mil milhões de investimento empresarial aprovados

Foram aprovadas, nas últimas semanas, 308 projetos de investimento ao abrigo do SI Inovação do Portugal 2020 que representam um investimento de 1.011 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira, na Assembleia da República, o ministro do Planeamento, Pedro Marques. Em causa está um incentivo de 468 milhões de euros que “chegam ao terreno nas próximas semanas”.

Dos 308 projetos aprovados, 280 referem-se a candidaturas de pequenas e médias empresas, representando 80% do investimento total: 808,924 milhões de euros. No total, os mais de mil milhões que serão investidos em inovação vão permitir criar 4.822 novos postos de trabalho, dos quais 1.356 são para trabalhadores qualificados.

Do investimento global, 41% destina-se a apoiar 75 empresas novas (conceito que abrange entidades criadas nos últimos três anos), “produzindo um impacto acrescido na alteração do perfil de especialização produtiva”, indica o Ministério. E cerca de metade (49%) do investimento das novas empresas insere-se em atividades intensivas em conhecimento, sendo que, em termos globais do concurso, 29% do investimento apoiado (291 M€) encontra-se neste tipo de atividades, “comparando favoravelmente com a média nacional: 5% do VAB nacional”.

As novas empresas terão uma orientação exportadora de 82% das suas vendas, sendo que as já existentes reforçam esta vertente, em oito pontos percentuais, para uma taxa de 73%.

Por fim, os mil milhões de euros agora aprovados fazem crescer em 14% o investimento total da carteira de projetos aprovados e cerca de 19% do investimento por executar dos sistemas de incentivos, que agora ascenderá a 6,2 mil milhões de euros, indica o ministro do Planeamento.