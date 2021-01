Mais de oito mil recorreram à ajuda da Cáritas devido à pandemia

A covid-19 fez aumentar o numero de despedimentos, causando pobreza e criando novos sem-abrigo. © Rui Oliveira/Global Imagens

Mais de oito mil pessoas com perda de rendimentos recorreram à ajuda da Cáritas portuguesa desde abril, num suporte financeiro superior a 120 mil euros e sobretudo dirigido a ajudas ao pagamento de rendas de habitação, avança nesta quinta-feira comunicado da organização.

"Os pedidos de ajuda surgem essencialmente devido à redução significativa de rendimentos pela perda de posto de trabalho, ou por rendimentos insuficientes, seja salário ou reforma. A grande maioria dos apoios são concedidos a cidadãos portugueses, mas há também muitos migrantes a viver de forma direta os efeitos desta pandemia e que são apoiados", indica a Cáritas.

Segundo a organização, que atua no combate à pobreza, a resposta financeira atingiu 124 525,79 euros, com 63% do valor mobilizado para apoiar o pagamento de rendas de casa, 16% destinados a suportar despesas com saúde e ainda 10% em ajudas ao pagamento de despesas com eletricidade.

O comunicado junta que foram ainda atribuídos 82 510 euros em vales de bens essenciais, "que permitem às famílias, de forma autónoma, adquirir diretamente os produtos essenciais para a sua subsistência".

Os valores de apoios foram recolhidos pela organização em duas campanhas ocorridas durante o ano que passou: a campanha "Inverter a Curva da Pobreza em Portugal", para resposta direta às vítimas da Covid-19, e a operação "10 Milhões de Estrelas - Um Gesto pela Paz", realizada nos meses de novembro e dezembro, nota o comunicado.