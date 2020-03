Mais de quatro mil portugueses à espera para regressar ao país

Estão em países como o Sudão do Sul, as ilhas de Vanuatu, o Togo, as Filipinas, a Rússia ou mais perto como Espanha ou França e nos últimos dias pediram ajuda aos consulados para regressarem ao país. Ficaram impedidos de viajar devido às restrições impostas por grande parte dos países, incluindo Portugal.

Desde as 00h00 de quinta-feira, dia 19 de março que estão suspensas as ligações aéreas de e para fora da Europa e mesmo dentro do Velho Continente há muitas restrições, com as companhias aéreas a cortarem as operações.

De acordo com a informação divulgada nesta segunda-feira, dia 23 de março, no site do Governo sobre medidas para fazer face ao novo coronavírus, existiam mais quatro mil portugueses à espera de regressar ao país, tendo pedido ajuda ao Governo através das representações diplomáticas de Portugal dos países onde se encontram.

A maior parte estava de férias quando foi apanhada pelas restrições de viagem. Mas também há muitos trabalhadores, concentrados em países de língua oficial portuguesa, como Angola ou a Guiné-Bissau.

No total, estão à espera de transporte para Portugal, pelo menos 4.075 cidadãos, de acordo com os dados disponibilizados pelo Governo, tendo em conta os contactos que foram feitos através dos consulados e embaixadas (inclui estudantes do programa Erasmus).

O maior grupo de portugueses com pedidos de ajuda para regressar encontra-se nos Estados Unidos. Só ali estão 265 cidadãos nacionais. Logo depois está a Guiné-Bissau, com 264 portugueses, depois Angola, com 260, seguindo-se Cuba com 250.

Acima da linha das duas centenas estão ainda países como Brasil, Cabo Verde, Índia e Maldivas, sendo que o primeiro país europeu a surgir na lista é a Eslováquia, seguida da Holanda.

Quase 600 já foram repatriados

De acordo com os dados divulgados pelo Governo, 582 portugueses já regressaram ao país através de meios de ajuda do Estado.

A maior parte veio de Marrocos – 275 nacionais que conseguiram apoio para voltarem ao país. Segue-se a Polónia, de onde vieram 80 cidadãos e Panamá e Costa Rica (com 78 repatriamentos).

Da cidade chinesa de Wuhan, onde começou o surto do novo coronavírus, vieram 18 portugueses e de Hong Kong sete.

Mais de duas centenas em Erasmus

Mas também há muitos estudantes em Erasmus, o programa europeu de mobilidade académica, que pediram para regressar. De acordo com os dados disponíveis, 214 ainda aguardam por resposta para regresso, sendo que 72 já conseguiram viagem de volta.

No total foram contactados 4.305 portugueses em Erasmus (também pode incluir professores) e desses 282 pediram ajuda para regressarem.

Já foram concluídos os pedidos da Áustria, Bélgica, Estónia, Irlanda, Islândia, Letónia Luxemburgo, Macedónia do Norte, Malta, Reino Unido, Roménia e Sérvia.