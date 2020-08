Mais de um milhão trabalhou em casa no 2º trimestre

Mais de um milhão de trabalhadores trabalharam a partir de casa “sempre ou quase sempre” durante o segundo trimestre. Foi quase um quarto da população empregada, de acordo com dados do último Inquérito ao Emprego do INE publicado esta quarta-feira.

Na grande maioria dos casos, a opção pelo trabalho em casa foi ditada pela pandemia, com apenas 8,8% dos trabalhadores a indicar outros motivos para o trabalho remoto.

Ainda assim, segundo o INE, mais de 3,6 milhões de trabalhadores não trabalharam a partir de casa neste período, sendo que 643,8 mil trabalhadores estiveram ausentes do emprego no período analisado pelo inquérito. A nota estatística refere que para 491,5 mil desses trabalhadores a razão para não trabalharem, em casa ou no emprego, foi a pandemia do novo coronavírus.

Os dados do INE indicam que perto de 413,9 mil destes trabalhadores se mantinham ausentes do trabalho por um período superior a um mês, mas ainda inferior a três meses. Outros 33,8 mil estavam afastados do trabalho há mais de três meses, havendo ainda outros 43,8 mil ausentes há menos de um mês nas semanas em que o inquérito incidiu.

Foram sobretudo as mulheres que tiveram ausentes devido à pandemia num período em que as escolas se mantiveram encerradas. Segundo o inquérito, 401,7 mil trabalhadoras não puderam trabalhar, sendo que no universo dos homens o número se fica por 242 mil.

Já no que toca a sectores de atividade, os trabalhadores dos serviços foram os mais ausentes no período que coincidiu com o encerramento administrativo de muitos estabelecimentos, constituindo o grosso daqueles que não puderam ir trabalhar – 492,4 mil trabalhadores do sector estiveram ausentes.

