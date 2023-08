Mais Habitação: Alojamento Local "de esperança renovada" aplaude travão de Marcelo

© Fábio Poço/Global Imagens

O Alojamento Local está de "esperança renovada" com o veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao pacote Mais Habitação que, entre outras medidas, define uma contribuição extraordinária ao setor bem como a suspensão do registo de novos alojamentos fora dos territórios de baixa densidade.

"Este veto do Senhor Presidente da República confirma aquela que tem sido a opinião de grande parte da sociedade portuguesa: o Programa "Mais Habitação" é um erro e o Governo e o PS estão totalmente isolados na defesa de uma lei que já mostrou trazer mais malefícios do que benefícios", explica em comunicado o presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP).

Eduardo Miranda defende que "não há ninguém do lado do Governo neste pacote Mais Habitação". "Várias entidades mostraram já publicamente o seu descontentamento com a lei, em particular, no que diz respeito ao ataque ao alojamento local. As críticas advêm desde as Câmaras Municipais, a Partidos Políticos da direita à esquerda, passando por entidades afetas ao Turismo, que incluem a Hotelaria, a Promoção Imobiliária, Associações de Senhorios e Inquilinos", justifica.

Para a associação que representa o AL no país, o veto de Marcelo anunciado esta segunda-feira, 21, mostra a sua "vontade em salvaguardar a necessária estabilidade económica e social do país".

A ALEP aplaude a decisão do Presidente da República que, acredita, impede que "avancem as medidas desastrosas contra o alojamento local"

"Esta decisão atesta o peso das preocupações levantadas pela ALEP e pelo setor do alojamento local, junto das mais diversas entidades, nomeadamente a Presidência da República, e ressalta a importância vital da voz coletiva em defesa dos interesses de um setor que representa 40% das dormidas turísticas e 3,8% do PIB nacional", acrescenta a associação.

Como o DInheiro Vivo avançou, o pacote Mais Habitação fez disparar em 68% o pedido de novas licenças de AL no primeiro semestre, para um recorde histórico.

Para a ALEP a leitura dos números é clara: a sede de licenças foi uma resposta "ao ambiente de incerteza e irracionalidade" provocado pelo pacote Mais Habitação. "Sempre que se anunciam restrições, encerramentos ou suspensões relativamente ao AL é desencadeado este ambiente de "última oportunidade"". Desde 16 de fevereiro [data em que o governo apresentou o pacote de medidas para responder à crise na habitação] que existe esta ideia entre os proprietários, de que o AL pode encerrar a qualquer momento", explicou ao Dinheiro Vivo Eduardo Miranda.