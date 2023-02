Mais Habitação: Atacar investidores não resolve e até pode piorar falta de casas

Dos cinco grupos de medidas do Mais Habitação - Aumentar a oferta de imóveis; Simplificar o licenciamento; Aumentar casas para arrendamento; Combater a especulação; Proteger as famílias - apenas a última e só em parte poderá contribuir para o objetivo. O grosso do plano apresentado após o Conselho de Ministros de dia 16, que mereceu duras críticas do setor, não irá contribuir para o propósito. "Algumas ideias até terão efeito contrário." Quem o garante é Fernando Santo, antigo governante e bastonário da Ordem dos Engenheiros entre 2004 e 2010, que teve responsabilidades na comissão de Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território, foi administrador da EPUL (Empresa Pública de Urbanização de Lisboa) e presidente do Observatório do Imobiliário da Cidade de Lisboa.

"O Estado devia recuperar os milhares de imóveis devolutos do seu património, o que não está contemplado com o mínimo de objetivos quantitativos ou medidas", refere o especialista em Habitação, apontando que o aumento da oferta depende das condições de financiamento para compra de habitação e das condições para justificar o investimento no arrendamento. "Na última década, a produção foi de 120 mil fogos (12 mil/ano), que são 14% da média da década de 1991 a 2011 (85 mil/ano)."

Fernando de Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros © Rui Oliveira / Global Imagens

Apesar de reconhecer "um esforço do governo para tentar agilizar uma necessidade fortíssima do país, habitação para todos", também o atual bastonário dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos, encontra falhas. "A compulsividade do arrendamento, o Estado a substituir-se a proprietários e prevaricadores não são medidas que cativem quem possa estar disponível para arrendar. A ideologia não pode estar acima das necessidades de desenvolvimento do país." De resto, o bastonário vê virtude em algumas medidas - como o licenciamento "com base na confiança nos engenheiros para agilizar processos, desde que devidamente balizada". "Mas também há algumas que nos levantam dúvidas. Sob ameaça de punição e com falta de capacitação técnica em quantidade nas câmaras, nas CCDR, etc., para ganhar tempo nos processos vamos acabar por ter muitos indeferimentos tácitos."

Gonçalo Byrne, presidente da Ordem dos Arquitetos © Neverfall / Global Imagens

Também Gonçalo Byrne aponta problemas ao pacote Mais Habitação, ainda que reconheça passos no sentido certo - dos objetivos das medidas ao Ministério da Habitação. "Aumentar o número de casas para arrendamento é importantíssimo, mas é através do arrendamento compulsivo que se obtém esse efeito? E não pode essa medida provocar efeitos indesejados no mercado, como quebra de investimento e confiança?", questiona o presidente da Ordem dos Arquitetos. E se elogia medidas como a mobilização de solos ou edifícios do Estado para projetos de arrendamento acessível de privados e cooperativas, não arrisca dizer se o Mais Habitação pode resolver os problemas do setor.

"Não conhecemos os pressupostos ou estudos" que sustentam as medidas, justifica Gonçalo Byrne, lamentando que o governo não tivesse trabalhado antes com o Conselho Nacional de Habitação. "Vai fazê-lo agora, depois de a Ordem dos Arquitetos ter apelado à convocação deste órgão de aconselhamento em matéria de Habitação."

"Política de cuco"

Engenheiro e professor, Fernando Santo é uma das vozes que mais ativamente têm alertado nos últimos anos para a crise na habitação, mas não vê neste pacote capacidade de resolver problemas. A começar pelas medidas para simplificar o licenciamento, que considera utópicas - "as declarações dos técnicos existem desde 1970 e não resolvem a complexa teia de diferentes interpretações jurídicas entre os técnicos dos mesmos municípios e entre estes e os da administração central" -, e a terminar no combate à especulação, que não se fará sem aumentar a oferta. Os preços sobem, diz, pela morosidade nos processos, que aumenta custos, porque a construção está mais cara, porque o que já existe no mercado tende a ajustar-se ao que é novo. "Não é especulação, há milhares de promotores, investidores e proprietários, incluindo o Estado, logo livre oferta". E dá um exemplo: "Quando a Câmara de Lisboa vendeu os terrenos da antiga Feira Popular por mais de 1400 euros/m2 de construção fez especulação ou vendeu pelo preço que os operadores estão dispostos a pagar?"

Fernando Santo, antigo secretário de Estado e antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros © Carlos Pimentel/Global Imagens

Passando o Mais Habitação em revista, o especialista em Habitação recorda que os recentes ataques ao investimento tiveram efeito na reabilitação, com o licenciamento de operações deste tipo a cair cerca de 10% num só ano. Sendo por isso crítico das medidas que pretendem limitar o Alojamento Local (AL), que "irão matar o investimento na reabilitação, prejudicar o turismo e a economia global do setor". Não é por causa do AL que as rendas sobem: "Não se pode confundir algumas zonas que os estrangeiros valorizam em Lisboa e Porto com as restantes áreas das cidades". Acusa por isso o governo de usar a "política do cuco" - põe os seus ovos em ninho alheio, em vez de fazer o seu ninho, para que outras aves deles cuidem. "A frase da ministra da Habitação, "todos têm direito a viver nas zonas mais caras de Lisboa", é espelho desta política de habitação - a que acrescento, desde que sejam outros a pagar a fatura, ou os nossos impostos."

Para Fernando Santo, não restam dúvidas de que este tipo de medidas terá efeito contrário ao pretendido. "A confiança, que é a base do investimento no arrendamento, é completamente posta em causa com o arrendamento forçado, a limitação das rendas em função da última praticada, o fim do AL e, o maior absurdo, o congelamento definitivo das rendas anteriores a 1990". Que o especialista em Habitação considera "o maior ataque ao grupo etário mais desfavorecido da sociedade, os idosos, presos em casas em péssimas condições, porque nunca tiveram obras de conservação, devido às rendas que ficaram congeladas". O que parecia ser uma medida de proteção, "levou à ruína das habitações" e os inquilinos ficam "prisioneiros", sem que o Estado assegure o seu realojamento em habitações decentes e com os senhorios "a aguardar a sua morte para reabilitarem ou venderem as ruínas do que há 50 anos eram edifícios em bom estado", diz. "São as barracas do século XXI."

Enriquecer o debate

Mais do que apontar o dedo, porém, Fernando Santo dá soluções. A começar por três prioridades: "Assegurar e promover a confiança do investimento para arrendar; simplificar o licenciamento urbano com medidas pragmáticas, em parceria com a Associação de Municípios e individualmente com as autarquias; e infraestruturação de terrenos urbanos para construção com regras mais simples para a reabilitação." Em conjunto com estas medidas, defende que seria importante permitir a construção de habitação pública em terrenos classificados como reserva agrícola em certas áreas urbanas, já que o terreno tem um preço muito reduzido.

Para haver iniciativa pública é preciso meios que requerem capacidade técnica, em particular de engenheiros. É essencial que a carreira pública de engenheiro seja reposta, defende Fernando de Almeida Santos, bastonário dos Engenheiros.

Tendo estado, em 1991, na linha da frente da erradicação de 1200 barracas entre Santa Apolónia e Alto de São João - era então autarca Jorge Sampaio -, Fernando Santo recorda que, naquela zona, a EPUL construiu mais de 300 habitações, permitindo realojar nesses terrenos muitas das famílias. "Os restantes terrenos, que continuam sem utilização, permitiriam construir mais mil habitações", diz.

Para o presidente dos Arquitetos, essencial é dar prioridade à desburocratização e adotar "fiscalidade competitiva, com garantias de estabilidade e previsibilidade", bem como procurar soluções em conjunto "com agentes e parceiros do setor". No mesmo sentido vão as ideias do bastonário dos Engenheiros, que aponta a necessidade de coordenação também com as ordens profissionais. "A promoção direta do Estado tem de ser ao mesmo nível do privado, não pode fazer-se tudo suportado apenas no privado. E para haver iniciativa pública é preciso meios que requerem capacidade técnica, em particular de engenheiros. É essencial que a carreira pública de engenheiro seja reposta."