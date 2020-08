Mais três mortes e 121 infetados com covid-19 nas últimas 24 horas

Já há 1778 mortos e 54 102 infetados por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados este domingo no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). São mais 121 casos e três mortos em 24 horas.

Estão internados 325 doentes (mais cinco), 39 dos quais nos cuidados intensivos (mais dois). 1226 pessoas aguardam resultado laboratorial e 35 742 estão em vigilância pelas autoridades de saúde. Desde o início do ano que o total de casos suspeitos ascende a 468 937. O total de casos recuperados é de 39 697.

O Norte foi a região que registou mais novos casos, com 54 (e um morto). Lisboa e Vale do Tejo tem mais 43 infetados, 35,5% do total, e dois óbitos. Segue-se o Alentejo (11) e região Sul (10). As regiões do Centro, Madeira e Açores têm cada uma um novo caso.