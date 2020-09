Mais três mortos e 390 infetados com covid-19 em Portugal

Já há 1827 mortos e 58 633 infetados por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta quarta-feira no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). São mais três mortes e 390 casos em 24 horas.

Estão 42 233 doentes recuperados (mais 129) e, neste momento, 14 573 ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Mais 258 do que ontem.

Estão internados 337 doentes (menos 13 do que ontem) e nos cuidados intensivos há agora 41 pessoas (menos três).

Há 33 914 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 84 do que ontem.

O Norte foi a região que registou mais novos casos nas últimas 24 horas, com 184 infeções confirmadas, seguida de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 168. Centro registou mais 23 casos, o Algarve mais 11, o Alentejo mais dois e finalmente a Madeira e os Açores, com mais um cada.

Os três óbitos foram todos na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Notícia corrigida às 13:56: Novos infetados somam 390 e não 258 como avançado inicialmente.

