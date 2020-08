Mais um morto e 320 infetados de covid-19 em Portugal

Já há 1819 mortos e 57 768 infetados por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados este domingo no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Mais um morto e 320 casos em 24 horas.

Estão 41 885 doentes recuperados (mais 119) e, neste momento, 14 064 ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Mais 200 do que ontem.

Estão internados 341 doentes (mais 17 do que ontem) e nos cuidados intensivos há agora 41 pessoas (mais uma).

O óbito foi registado no Norte, a região com mais novos casos nas últimas 24 horas, mais 162 infeções confirmadas. A seguir surge Lisboa e Vale do Tejo, com mais 121, o Centro, com mais 20, o Alentejo com mais 11 e o Algarve (mais seis). A Madeira e os Açores não registaram novos casos desde ontem.

Mais de 25 milhões de casos de infeção com o novo coronavírus foram registados em todo o mundo, mais da metade no continente americano, de acordo com uma contagem feita hoje pela agência de notícias France-Presse (AFP).

No total, pelo menos 25.029.250 casos foram diagnosticados. Quase quatro em cada dez casos foram detetados nos Estados Unidos e no Brasil, de longe os dois países mais afetados, com 5.960.652 infetados (182.760 óbitos) e 3.846.153 contágios (120.262 mortes), respetivamente.

Os sintomas do novo coronavírus: