Mais portugueses vão celebrar o reveillon fora de casa

A maior parte dos portugueses (73%) vai passar o final do ano em casa. No entanto, a intenção de festejar esta data na rua ou numa festa cresceu 11%, face ao ano passado, de acordo com o estudo especial de Natal 2019 do Observador Cetelem.

Dos inquiridos que pretendem celebrar a passagem de ano fora de casa (19%), 4% vão passar num restaurante e 2% afirma celebrar num hotel ou noutro alojamento. Aqueles que preferem um programa mais caseiro, optam pela própria casa e na de familiares ou amigos.

Em média, cada agregado familiar conta gastar 175 euros para dar as boas vindas a 2020, menos seis euros do que em 2018.

O estudo revela que a maioria dos inquiridos prefere festejar o ano novo com os familiares (62%). Contudo, 25% afirma que irá passar com amigos. A faixa etária dos 18 aos 24 anos é a que tem a maior intenção de celebrar o reveillon com os amigos (51%).