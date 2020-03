Mais quatro casos confirmados. Portugal tem 25 casos detectados

A RTP está a avançar este domingo que foram confirmados mais quatro casos do novo coronavírus. Trata-se de três mulheres e um homem, com idades entre os 40 e os 70 anos, e estão todos internados no Hospital de São João, no Porto.

Os casos estarão relacionados com um dos doentes internados na mesma unidade de saúde. O hospitaal decidiu mesmo instalar um hospital de campanha junto ao serviço de urgência.

Assim, o número total de infetados pelo covid-19 em Portugal sobe para 25. Em todo o mundo, há cerca de 106 mil doentes em 105 países e mais de 3600 mortes. Espanha já passou os 500 casos e 10 mortes confirmadas; Itália, o caso mais complicado na Europa, tem um quarto da população de quarentena e o sistema de saúde está “à beira do colapso”