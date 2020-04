Mais seis detidos e 33 lojas fechadas hoje

Os números totais da Administração Interna desde que arrancou o estado de emergência e até às 18.00 de hoje dão conta de um total de 90 pessoas detidas por crime de desobediência, mais seis do que as contabilizadas até ontem, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência.

Houve ainda 1633 estabelecimentos encerrados por incumprimento das normas estabelecidas (mais 33) comunica o MAI, num momento em que já é certo o prolongamento do estado de emergência por novos 15 dias, depois do parecer favorável também do governo, depois de reunido o Conselho de Ministros. O atual regime arrancou a 22 de março e prolonga-se até ao final desta semana. Prevê-se assim que a situação se mantenha quase até ao fim de abril.

Depois de a maioria dos partidos (PAN e Verdes opuseram-se, PCP mostrou reservas) e os parceiros sociais darem também parecer favorável, Marcelo enviou ontem uma carta ao Parlamento confirmando o pedido de prorrogação por novo período de 15 dias.

A Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública têm vindo a desenvolver uma intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população, reforçada durante o período da Páscoa, para garantir que se mantém o confinamento necessário à contenção da pandemia do novo coronavírus.