Mais três mortos e 198 infetados com covid-19 nas últimas 24 horas

Já há 1775 mortos e 53 981 infetados por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados este sábado no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). São mais 198 casos e três mortos em 24 horas.

O total de casos recuperados é de 39 585. Estão internados 320 doentes (menos menos 28), 37 dos quais nos cuidados intensivos (menos quatro). 1263 pessoas aguardam resultado laboratorial e 36 268 estão em vigilância pelas autoridades de saúe. Desde o início do ano que o total de casos suspeitos ascende a 467 868.

Um total de 94 novos infetados foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, 47,5% do total. Segue-se o Norte (66), Centro (16), Alentejo (13), região Sul (8), e um novo caso na Madeira (129). Os Açores não registaram novos infetados.

Casos positivos na vila alentejana de Mora sobem para 33

O número de pessoas infetadas com covid-19 na vila de Mora, no distrito de Évora, subiu hoje de manhã para 33, continuando três delas hospitalizadas, incluindo uma em cuidados intensivos, disse o presidente do município.

Luís Simão indicou à agência Lusa que os dados sobre a “confirmação oficial” de três novos casos positivos (eram 30 na sexta-feira) foram-lhe fornecidos, cerca das 13:00 de hoje, pelas autoridades de saúde locais.

Mais de 760 mil mortes em 21 milhões de casos no mundo

A pandemia de covid-19 já fez pelo menos 760.739 mortes em todo o mundo desde que foi comunicado o surto da doença, no final de dezembro, segundo o balanço de hoje da AFP a partir de fontes oficiais.

Foram oficialmente relatados mais de 21.242.070 de casos de infeção, em 196 países e territórios, dos quais pelo menos 12.988.000 são agora considerados curados, segundo a agência de notícias francesa.

O número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções.