Mais três mortos e 374 infetados por covid-19 em Portugal

Já há 1818 mortos e 57 448 infetados por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados este sábado no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Mais três mortes e 374 casos em 24 horas.

Estão 41 766 doentes recuperados (mais 210) e, neste momento, 13 864 ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Mais 161 do que ontem.

Estão internados 324 doentes (menos 10 do que ontem) e nos cuidados intensivos há agora 40 pessoas (mais duas).

O Norte foi a região que registou mais novos casos nas últimas 24 horas, com 157 infeções confirmadas, seguida de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 149. Algarve registou mais 37 casos, o Centro mais 23, a Madeira mais quatro, o Alentejo mais três e finalmente os Açores, com mais um.

Os três óbitos foram todos na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) alerta contra “o relaxamento” dos cidadãos face às medidas de contenção da covid-19, avisando que o surto ainda não terminou, mas afasta para já hipótese de novo confinamento.

“Estamos a sentir e a observar que algumas pessoas pensam que a pandemia já acabou e que não precisam de cumprir qualquer medida e isso não é verdade”, frisa em entrevista à agência Lusa o chefe-adjunto do programa de doenças do ECDC, Piotr Kramarz.

“Pode ser um pequeno gesto [de cada um], mas é muito importante para parar este ressurgimento” de casos na Europa, acrescenta o responsável.

Os sintomas do novo coronavírus: