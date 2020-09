Mais três mortos e 646 infetados com covid-19 em Portugal

Já há 1849 mortos e 61 541 casos confirmados de covid-19 em Portugal. São mais três óbitos e 646 infetados nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

391 pessoas estão internadas (menos três), 52 das quais nos cuidados intensivos, mais duas do que ontem.

Há 43 284 doentes recuperados (mais 138) e, neste momento, 16 408 casos ativos, mais 505. Há 35 151 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que registou mais novos casos nas últimas 24 horas, com 290 infeções confirmadas, seguida do Norte, com mais 276. Centro registou mais 40 casos, o Alentejo mais 23, o Algarve mais 15, e a Madeira e os Açores um cada.

Dois dos óbitos foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, e um no Norte.

SNS24 já recebeu 20 contactos de pessoas alertadas pela app StayAway Covid

A linha SNS 24 já recebeu 20 chamadas de pessoas informadas através da aplicação de rastreio ‘StayAway Covid’ de terem estado em contacto com alguém infetado, segundo o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

A aplicação ‘StayAway Covid’, que permite rastrear as redes de contágio do novo coronavírus que provoca a doença covid-19, foi lançada há uma semana, em 01 de setembro, e as chamadas de contactos identificados através do novo sistema já começaram a chegar à linha de saúde nacional.

“Houve 20 pessoas que, desde o início do projeto, ligaram ao SNS 24, dizendo que a aplicação os notificou que tinham tido um contacto de risco”, disse hoje à Lusa o presidente do SMPS, Luís Goes Pinheiro.

Na última semana, foram também nove os doentes que introduziram na aplicação o código que permite alertar as pessoas com quem estiveram nos 14 dias anteriores.

Para Luís Goes Pinheiro, a possibilidade de estabelecer de forma rápida as redes de contágio é a principal vantagem desta ferramenta, desde logo porque permite às pessoas saber se estiveram em contacto com algum doente, informação que, de outra forma, poderiam nunca chegar a receber.

“Nós não sabemos quem são as pessoas que vão connosco num transporte público, que estiveram connosco num supermercado ou com quem nos cruzamos no dia-a-dia”, explicou.

Por outro lado, Luís Goes Pinheiro considera que a ‘StayAway Covid’ não deve ser vista como um fator adicional de ansiedade, mas antes o contrário.

“As pessoas não têm que ficar ansiosas por usar uma ferramenta que serve para as ajudar, informando-as de que foram um contacto, e para lhes permitir que possam ajudar os outros”, sublinhou, considerando que a aplicação deve ser vista antes como um complemento importante.

Ao final da manhã de hoje, a aplicação ‘StayAway Covid’ já tinha sido descarregada em 684.795 telemóveis, um número que para o responsável pelos serviços partilhados da Saúde reflete uma positiva tendência de crescimento.

