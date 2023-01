Mais uma demissão no gabinete do PM: assessor de Costa condenado em processo

DN 12 Janeiro, 2023 • 19:06 Partilhar este artigo Facebook

Pedro Magalhães Ribeiro, assessor do primeiro-ministro António Costa, pediu a demissão na última terça-feira, de acordo com uma notícia avançada esta quinta-feira pela SIC Notícias.

Esta demissão terá a ver com o facto de ter sido condenado na justiça, na passada segunda-feira, por ter violado deveres de neutralidade e imparcialidade, num caso em que utilizou os canais de comunicação da Câmara Municipal do Cartaxo, da qual foi presidente, para fazer campanha eleitoral. Aliás, este caso foi para a justiça depois de ter sido feito uma queixa para a a Comissão Nacional de Eleições.

De acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Pedro Magalhães Ribeiro pediu a exoneração do cargo no dia 10 de janeiro.

Refira-se que em setembro de 2021 nas últimas autárquicas, Pedro Magalhães Ribeiro, de 45 anos, perdeu as eleições para o PSD, após oito anos na liderança da Câmara do Cartaxo, tendo dois meses depois sido nomeado para o gabinete de António Costa.