Majoração de seis cêntimos no gasóleo colorido

No próximo ano deverá manter-se a majoração de seis cêntimos por litro de gasóleo colorido e marcado usado por pequenos agricultores, detentores do estatuto de agricultura familiar, pequenos aquicultores e profissionais da pequena pesca artesanal cujo consumo anual não exceda os dois mil litros, de acordo com a versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2020.

Por sua vez, a receita do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) cobrado sobre o gasóleo colorido e marcado deverá ser consignada, até 10 milhões de euros (como em 2019), ao financiamento da contrapartida nacional dos programas PDR 2020 e Mar 2020, sobretudo, em projetos de apoio à agricultura familiar e à pesca tradicional e costeira.

Apoios à pesca

No caso da pesca artesanal e costeira, deverá continuar a ser concedido, no próximo ano, “um subsídio que corresponde a um desconto no preço final da gasolina consumida equivalente ao que resulta da redução de taxa aplicável ao gasóleo consumido na pesca”.