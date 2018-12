Manso Neto: “Não existem rendas excessivas”

O presidente executivo da EDP Renováveis garantiu esta terça-feira no Parlamento que “não existem rendas excessivas” e que o próprio conceito “não tem fundamento de existir”, propondo-se a esclarecer este argumento da elétrica.

Perante os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, João Manso Neto repetiu os argumentos que outros responsáveis da EDP já referiram, afirmando que houve “simplificações” e “erros graves” que decorreram de dois relatórios: um da Secretaria de Estado da Energia de 2012 e outro da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), de 2016.

No primeiro caso, afirmou Manso Neto, confunde-se “o conceito de taxa de rentabilidade com o de taxa de desconto”. Para o gestor, “descontar em 2004 ou em 2007 os fluxos financeiros a uma taxa de desconto que na verdade é uma taxa de rentabilidade, que, ainda por cima, está reportada a 1995 e não ao contexto económico de 2007, não tem qualquer fundamento económico”, explicou.

No segundo caso, do estudo da ERSE, Manso Neto afirmou que “o alegado benefício económico invocado pela ERSE na passagem de CAE para CMEC (de 510 milhões de euros) não tem fundamento legal e económico”, sublinhou o gestor, concluindo “onde estão as rendas excessivas? Em lado nenhum!”

Quem decide é o Governo

Na intervenção inicial, João Manso Neto, fez questão de sublinhar que não é a EDP que decide a legislação sobre o setor elétrico, pertencendo essa prerrogativa apenas ao governo.

O presidente da EDP Renováveis reconheceu que a empresa também faz propostas ao governo, classificando de “naturais” os contactos com os sucessivos executivos, lembrando que está há 15 anos na elétrica. “Ao longo da minha vida a interação com os governos foi grande. A interação é natural e inevitável porque a EDP é parte interessada nos dossiês”, afirmou Manso Neto.

Aos deputados da comissão de inquérito às rendas excessivas, o gestor assinalou que apesar dessa interação, os governos sempre foram livres para tomar decisões, sublinhando que não “é a empresa que faz a legislação”.