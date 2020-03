Manter salários? Financiando as empresas, sugere economista João Duque

O Governo tem repetido que um dos objetivos das medidas excecionais para fazer face à pandemia de coronavírus é manter o rendimento das famílias e liquidez nas empresas. Nesse sentido, foram aprovadas linhas de crédito e suspensão ou prolongamento de prazos para pagamento de impostos e contribuições para a Segurança Social.

Numa altura em que o Conselho de Ministros ainda está reunido, desde a manhã desta sexta-feira, o Dinheiro Vivo questionou o economista João Duque sobre que medidas poderiam ainda ser tomadas.

Uma das afirmações mais recorrentes do Governo é a de que o objetivo das medidas será manter o rendimento das pessoas. Que medidas poderão ser tomadas?

Basicamente financiando as empresas para manter pagamentos a fornecedores e trabalhadores e adiar pagamentos à Banca e ao Estado. Agora o que importa é que: primeiro, exista um mecanismo muito célere para o fazermos; segundo, que o Estado tenha capacidade para emitir dívida para fazer face à redução da receita e aumento da despesa (aumento de gastos com a saúde e subsídios aos que necessitarem); terceiro, que o banco central garanta que emite a moeda necessária para a compra dessa dívida; e, quarto, que as empresas não desistam de manter as suas estruturas “latentes” de modo a tentar reativar a atividade assim que o período de quarentena termine.

Podem ser medidas do lado fiscal, por exemplo?

Como disse a ideia será adiar a entrega de pagamentos, reescalonar os pagamentos para o futuro. No final fazem-se os acertos.

Os Estados Unidos anunciaram a intenção de distribuir “cheques” às famílias, uma espécie de “dinheiro de helicóptero”. Poderia ser uma solução?

Pode ser. Mas aqui a ideia é diferente: em lugar de ser o Estado a enviar o cheque é a empresa a pagar o salário que será suportado pelo estado… A diferença não será muita. A diferença é que nos EUA essa medida tenderá a ser mais eleitoralista e isso compreende-se. É quase o Trump a comprar votos… Lembram-se dos frigoríficos e dos micro-ondas oferecidos nas campanhas eleitorais em Portugal? Não o sendo, até parece mesmo.

No fundo qual é o papel do Estado?

Pelo menos garantir as funções essências da organização social, dando ou não mais ou menos liberdade à livre iniciativa na vida em comunidade. Mas nas situações de guerra algumas das funções são reduzidas e outras tornam-se muito evidentes. Por exemplo, agora é fundamental a função da garantia da ordem, do fornecimento de bens e serviços essenciais, dos cuidados de saúde e de todos os mecanismos que os suportam. Além disso é altura de apelarmos à função de entidade de último recurso que garante a calma e a ordem.

E da política monetária? Poderá o BCE fazer mais alguma coisa?

Emitir a moeda necessária para financiar esta guerra e reavaliar as regras aplicáveis aos participantes do sistema financeiro. Depois se verá como a secar.

Na atual situação em que o choque é externo e nos parece de duração limitada (embora desconhecida) o que me parece vital é garantir três coisas:

1. Que o problema sanitário se erradica escolhendo uma estratégia para o fazermos (esta foi escolhida);

2. Escolhida a estratégia (que foi a de quarentena generalizada com imposição do estado de Emergência) respeitar de forma muito dura e com mão de ferro essa estratégia. O pior que pode suceder é destruir a capacidade produtiva por causa de uma estratégia que se for mal aplicada acaba por ter os mesmos mortos e assim ficamos com o pior dos dois males.

3. Garantir que na retaguarda a população que está toda isolada tem acesso aos bens de que necessita sem receio de que os mesmos acabem. Isso impõe que alguns tenham de trabalhar e que assim corram riscos, mas é fundamental manter essa cadeia que vai da produção / importação ao consumo completamente fluida e resguardada! E que os canais de distribuição no retalho também não impõem restrições! Só assim se acalmam as pessoas.

4. Pensar já nos passos a dar de modo a beneficiar do pós-quarentena! O que fazer? Como estimular rapidamente a economia? Como revitalizar o investimento e o consumo? Que investimento e que consumo?