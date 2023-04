Manuel Vicente prepara livro sobre a sua versão da entrada da Sonangol no BCP

Manuel Domingos Vicente, Vice-President of Angola, addresses the 71st session of the United Nations General Assembly at the UN headquarters in New York on September 22, 2016. (Photo by DOMINICK REUTER / AFP) © AFP

O antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, vai contar em livro a sua versão sobre a entrada da Sonangol no capital do BCP, dá conta o Jornal de Negócios esta terça-feira. O livro está a ser escrito no Dubai, onde o ex-número dois de José Eduardo dos Santos vive desde 2020, e está a ser visto como um ato de "afirmação política", segundo fontes citadas pelo mesmo jornal.

A imunidade de cinco anos concedida a titulares de cargos públicos angolanos terminou em outubro de 2022 e, por isso, levantou-se a possibilidade de a justiça angolana dar seguimento ao julgamento do caso que tem entre mãos, desde 2018, e foi transferido de Portugal. E que envolve Manuel Vicente,

Como presidente da Sonangol, Manuel Vicente liderou a entrada da petrolífera angolana no capital do BCP em 2007, ano em que comprou 2% desta instituição financeira por 200 milhões de dólares. Cinco anos depois, a Sonangol tornou-se o maior acionista do banco, com 11,6% do capital. Atualmente, a Sonangol tem 19,4% do BCP. Ora, no referido processo, Manuel Vicente é acusado de ter pagado mais de 760 mil euros e oferecido emprego ao ex-procurador Orlando Figueira como assessor jurídico do Banco Privado Atlântico, em Angola, em contrapartida pelo arquivamento de inquéritos em que o também antigo presidente da Sonangol era visado, designadamente na aquisição de um imóvel de luxo no edifício Estoril-Sol, por 3,8 milhões de euros. Todavia, até agora, o processo encontra-se parado.