Mar 2020 com 6.378 projetos aprovados com 732 milhões de euros de investimento

O programa operacional Mar 2020 contabiliza 6.378 projetos aprovados, com 731,6 milhões de euros de investimento no setor das pescas e da aquicultura até maio, foi anunciado.

"O ponto de situação do programa Mar 2020, reportado a 31 de maio, revela que há 6.378 projetos aprovados, já executados e em execução, que totalizam um investimento que ronda os 731,6 milhões de euros no setor das pescas e da aquicultura", lê-se numa nota divulgada no 'site' do programa.

No total, estes projetos contabilizam mais de 501 milhões de euros de apoio público.

A taxa de execução é de 66% dos valores programados.

Segundo a mesma nota, destacam-se os projetos da prioridade cinco (81%), que tem por objetivo promover a comercialização e transformação dos produtos da pesca e da aquicultura, bem como da prioridade um (76%), que visa a promoção de uma pesca sustentável, eficiente, inovadora e competitiva.

O Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade e a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.

Este programa tem uma dotação global de 508 milhões de euros, dos quais 116 milhões de euros correspondem à contrapartida pública nacional, que tem origem no Orçamento do Estado.