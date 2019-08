Maratona negocial sem respostas. Antram e Fectrans reúnem hoje com o Governo

A maratona negocial já arrancou. E o dia de ontem ficou marcado pelo sucessivo adiamento de reuniões e a falta de respostas.

A menos de uma semana da greve de motoristas de matérias perigosas e de mercadorias convocada para 12 de agosto, os portugueses já correm aos postos de abastecimentos e as dúvidas permanecem.

Ontem, os sindicatos que emitiram o pré-aviso de greve – Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) – estiveram reunidos com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, num encontro que devia ter começado de manhã, mas que só teve início por volta das 16 horas.

O atraso desta reunião foi empurrando a vez de a Antram – Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias e da Fectrans – Federação dos Sindicatos de Transportes e de Comunicações se sentarem à mesa com o Governo, encontro que acabou por ser adiado para esta manhã, às 9h30, no Ministério das Infraestruturas.

Em declarações ao Dinheiro Vivo, André Almeida, porta-voz da Antram, referiu desconhecer o conteúdo das reuniões anteriores e saudou apenas o “grande esforço do Governo para que as partes possam atingir um entendimento”, que “esteve a longo do dia preocupado em que a Antram não ficasse de forma alguma preocupada com as reuniões que estavam a decorrer”.

André Almeida disse não acreditar que da reunião de hoje se saiba mais sobre a greve da próxima semana. “A reunião, juntamente com a Fectrans, será para discutir em detalhe e de boa fé melhorias no setor e melhores condições de trabalho para os trabalhadores”.

Recorde-se que, em cima da mesa está a renegociação do contrato coletivo de trabalho (CCT), assinado em setembro de 2018, assim como o aumento salarial dos motoristas de matérias perigosas.

“Queríamos sublinhar que os trabalhadores destes sindicatos [SNMMP e SIMM] que tudo indica vão para greve não terão o aumento para 2020 já convencionado que terão os trabalhadores da Fectrans chegando-se a um entendimento”, apontou André Almeida. “Um trabalhador de matérias perigosas que esteja filiado na Fectrans, a partir de janeiro começa a ganhar mais 250 euros com impostos, podendo ultrapassar os 300. Um trabalhador filiado no SNMMP não ganha nada, fica com o mesmo salário que tem hoje”.