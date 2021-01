Marcas acusam governo de fechar porta a carros elétricos

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, carrega a bateria de um carro elétrico, sobre o olhar atento do presidente da câmara de Loulé, Vitor Aleixo duranrte a inauguração do percurso Lisboa - Algarve. © Luís Forra/Lusa

"Falta de visão", "estupefação" e "contradição" são as expressões mais usadas pelas marcas automóveis para classificar a limitação dos incentivos fiscais à compra de carros híbridos e híbridos plug-in, aprovada no Parlamento na sequência de uma proposta do PAN. A proposta inscrita no Orçamento do Estado para 2021 visa corrigir "distorções relativas aos motores híbridos", para o cálculo do ISV , do IRC e do IVA", através da "introdução de critérios na lei que restrinjam os apoios a híbridos e híbridos plug-in". Entre estes critérios, estão os veículos que tenham "uma autonomia em modo elétrico superior a 80km, apresentem uma bateria com uma capacidade igual ou superior a 0,5 kWh/100 kg de peso do veículo e emissões oficiais inferiores a 50 gramas de CO2/km".

Para o PAN, serem híbridos não é garantia de "menor nível de emissões". E o partido fala mesmo em "fachada" para descrever este tipo de carros. "Viaturas híbridas, híbridas plug-in ou a gás com maior cilindrada ou potência apresentam mais emissões do que outras de motor convencional mas com menor cilindrada ou potência", diz o PAN, defendendo que estes "raramente são carregados, têm potentes motores de combustão interna e são com frequência grandes e pesados", emitindo "quatro a dez vezes mais dióxido de carbono".

Desincentivo ambiental

Sérgio Ribeiro, administrador da Salvador Caetano viu esta medida com "enorme estupefação". "Na prática, apenas resultará num desincentivo à compra de carros amigos do ambiente. O impacto será muitíssimo significativo, considerando que, em média, o consumidor irá suportar um aumento de preço superior a 2 mil euros ao adquirir um automóvel com uma tecnologia menos poluente. Ou seja, aplicando-se esta legislação, objetivamente as viaturas híbridas terão uma carga fiscal três vezes superior, por cada grama de CO2 emitida, em comparação com os automóveis a combustão."

Resultado? "A escolha deixará de recair sobre tecnologias mais ecológicas e, em substituição, optarão por viaturas a combustão, que se enquadram melhor com as suas rotinas de condução e, embora mais poluentes, são mais equiparáveis em termos de utilização às híbridas. Em alternativa, ainda pior, poderão optar por carros usados importados, ainda mais poluentes", antecipa.

Nuno Costa, diretor de marketing da Porsche ibérica acredita que faltou "visão a longo prazo" aos deputados que aprovaram a lei. "Penalizar os híbridos e híbridos plug-in é o caminho mais fácil, mas não o mais inteligente. A maior parte dos nossos clientes com veículos PHEV (híbridos plug-in) tem uma utilização de quotidiano que assenta na autonomia elétrica, com capacidade de carregamento diária, o que leva a uma clara diminuição de emissões CO2. Apenas quando se deslocam em viagens de mais de 50 quilómetros (diários) é que a combustão é ativada. A grande maioria destes clientes aliviou a sua fatura e tempo dispensado nas estações de serviço pela utilização diária da capacidade elétrica dos carros. Agora, o Estado vem penalizar a compra destes veículos, e como tal, forçar os consumidores a reduzir as suas opções, empurrando-os para a combustão em alguns casos", alerta Nuno Costa.

Santos e pecadores

"Estes automóveis são uma espécie de entrada no mundo da mobilidade elétrica", explica Miguel Tomé, diretor de Comunicação da Opel Portugal. "Há múltiplos testemunhos de quem não gasta uma gota de gasolina nas deslocações habituais, mas tem garantida a possibilidade de fazer uma viagem longa se precisar. A bem destes justos não se devem cortar incentivos às cegas para castigar os alegados pecadores", defende.

O responsável explica ainda que as tecnologias evoluem, "seguem diferentes caminhos, criam novas opções, e é preciso que os legisladores acompanhem os extraordinários avanços que a indústria automóvel faz".

Para o diretor de Comunicação da Renault Portugal, a questão é exatamente essa. "A recém introduzida penalização aos automóveis híbridos é no mínimo contraditória com os objetivos de descarbonização do parque automóvel." Ricardo Oliveira sublinha que, "uma vez que não está previsto um incremento dos apoios à aquisição de automóveis elétricos, a alternativa imediata à aquisição deste tipo de automóveis (mais de 15% das vendas em Portugal em 2020) é a aquisição de modelos de motor de combustão (gasolina ou diesel) que são sempre mais poluentes do que os híbridos. Esta medida é um evidente retrocesso na modernização e na descarbonização do parque automóvel em Portugal", frisa.

Já Ricardo Tomaz, relações públicas da SIVA, aponta o dedo à total falta de apoio ao setor, "num período de profunda crise". E considera "pouco razoável" uma medida que "penaliza fortemente um tipo de veículos cujas emissões são inferiores às dos com motor de combustão interna".

O representante vai mais longe. "É por isso que os construtores investem fortemente no desenvolvimento destes veículos, para cumprir as normas de emissões previstas na regulamentação europeia. Nas marcas da SIVA, os impactos sentem-se em alguns SUV PHEV (com aumentos que podem atingir 9 mil euros), mas sobretudo nos carros com tecnologias avançadas de otimização de emissões (mild hybrid), fortemente penalizados. Corre-se assim o risco real de a procura se desviar para soluções menos eficientes em CO2."