Marcas alemães são as mais procuradas em Portugal. Veja o ranking

No estudo agora revelado pelo site de anúncios Standvirtual Top 3 consiste então de BMW (14%), Mercedes-Benz (14%) e a francesa Renault tem 9%.

Já o Top 10 dos carros mais procurados entre o segundo semestre de 2019 e os primeiros cinco meses de 2020 tem apenas duas marcas que não são alemãs ou francesas: Ford (EUA) e Nissan (Japão).

No entanto, estas duas marcas ocupam, nos períodos referidos, os últimos lugares do ranking de marcas mais procuradas. Os carros alemães destacam-se com cinco marcas presentes neste Top 10. Apesar de nos últimos seis meses de 2019 a Mercedes-Benz ter sido a marca mais procurada, em 2020 a BMW assume-se, até à data, como a preferida dos consumidores.

O estudo os dados disponíveis na plataforma, no qual analisa as nacionalidades / marcas de carros mais procurados pelos seus utilizadores.

“Pela relação de proximidade, a diferentes níveis, que Portugal mantém com dois dos países que estão entre os maiores produtores mundiais de carros acaba por ser natural este domínio franco-alemão. No entanto, pelo avanço que alguns países asiáticos levam em relação ao resto do mundo, por terem sido o primeiro grande foco de infeção de covid-19, e a aposta dos Estados Unidos numa rápida retoma do setor, julgo que poderemos ter algumas entradas surpreendentes neste ranking até ao final do ano”, diz em comunicado Nuno Castel-Branco, Head of Motors do Standvirtual.

Segue-se a lista completa.